Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w poniedziałek alert dla osób przebywających w województwach południowo-wschodniej Polski. Na tych obszarach mogą wystąpić burze z gradem i lokalnie silny wiatr.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Alertem zostały objęte województwa małopolskie, podkarpacie, lubelskie, śląskie, świętokrzyskie oraz południowa część woj. podkarpackiego.

"Uwaga! Dziś i w nocy (12-13/08) przewidywane burze z gradem i lokalnie silny wiatr. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Jeśli możesz - zostań w domu" - padało RCB na swoim twitterowym koncie.



RCB przypomniało także, że w czasie burzy należy unikać przebywania pod drzewami i na otwartej przestrzeni, a jeśli jest to możliwe, należy zostać w domu.



Jeżeli jednak podczas burzy jesteśmy poza domem, trzeba jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie. Należy też pozostać w samochodzie, jeżeli jesteśmy akurat w podróży. RCB wyjaśnia, że samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna. Jeżeli na otwartej przestrzeni przebywamy w grupie, trzeba rozproszyć się na odległość kilkudziesięciu metrów. Chodzi o to, aby w razie uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy osobom porażonym.



RCB przestrzega przy tym, że występujący podczas burz silny wiatr może uszkodzić linie energetyczne, dlatego należy się przygotować na przerwy w dostawie prądu. Ze względu na intensywne opady deszczu mogą wystąpić także lokalne podtopienia.

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Powstaje na podstawie otrzymywanych z ministerstw i służb (np. z policji, straży pożarnej) oraz z urzędów i instytucji centralnych (np. IMGW), a także z urzędów wojewódzkich informacji o zagrożeniach.