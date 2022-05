Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnymi porywami wiatru. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydano dla większości kraju.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Uważajcie! Dziś będzie mocno wiało w całej Polsce! IMGW wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed silnym wiatrem" - przekazało RCB na swoim profilu na Twitterze.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla woj. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i części zachodniopomorskiego oraz podkarpackiego. Tam do godzin popołudniowych należy się spodziewać wiatru, który w porywach może osiągnąć do 85 km/h.



Natomiast w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim będzie jeszcze mocnie wiało. Dla tych regionów ogłoszono alarm drugiego stopnia, co oznacza, że w porywach wiatr może dochodzić nawet do 115 km/h.

RCB przypomniało, żeby zabezpieczyć wszystkie rzeczy, które może porwać wiatr, a w trakcie wichury nie chować się pod drzewami.

Ponad 1200 interwencji strażaków

Silny wiatr już spowodował szkody. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski poinformował, że w miejscowości Siedlec w woj. łódzkim konar drzewa spadł na samochód, w którym była kobieta. Choć nie miała obrażeń, została profilaktycznie zabrana na badania do szpitala.



Do godziny 12 strażacy odnotowali w całej Polsce 1282 zgłoszenia związane z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz opadów deszczu. Najwięcej zgłoszeń było w woj. kujawsko-pomorskim - 208, zachodniopomorskim - 169, wielkopolskim - 169 oraz mazowieckim - 150.