Konserwatysta Alejandro Giammattei został we wtorek zaprzysiężony na stanowisku prezydenta Gwatemali. Giammattei zastąpi Jamesa Ernesto Moralesa Cabrerę, którego rządy cechowała wszechobecna korupcja oraz wysoki wskaźnik ubóstwa w społeczeństwie.

Alejandro Giammattei / ESTEBAN BIBA / PAP/EPA

Giammatei, były chirurg i były szef więzienia, wygrał wybory w sierpniu zeszłego roku startując z ramienia prawicowej partii Vamos (Chodźmy). Zdecydowanie pokonał wówczas Sandrę Torres z centrolewicowej Narodowej Jedności na rzecz Nadziei (UNE).



Nowy prezydent zamierza walczyć przede wszystkim z gigantyczną w Gwatemali korupcją. Ten problem dał o sobie znać już przed ceremonią zaprzysiężenia, która opóźniła się o pięć godzin. Jak pisze agencja Reuters, sytuację tę spowodowali odchodzący ze swoich stanowisk niektórzy urzędnicy państwowi, którzy poprzez wprowadzenie zamieszania próbowali uniknąć aresztowania za czyny korupcyjne.

Nowy prezydent choruje na stwardnienie rozsiane

63-letni Giammatei obecnie choruje na stwardnienie rozsiane i porusza się przy pomocy kul. Nie przeszkodziło mu to jednak w wygłoszeniu płomiennego przemówienia, w którym zapowiedział nadchodzącą zmianę. Ogłosił, że chce powołania krajowych sił antykorupcyjnych, które zastąpiłyby dotychczasowe organa walczące z korupcją, które wprawdzie wspierane były przez ONZ, ale zwalczane zażarcie były przez poprzedniego prezydenta, uwikłanego wraz z całą rodziną w wiele afer korupcyjnych.



Giamettei będzie musiał zmierzyć się także z 60-procentowym wskaźnikiem ubóstwa, powszechną przestępczością i bezrobociem, które skłaniają setki tysięcy Gwatemalczyków do migracji na północ.



Nowy szef państwa stanie też przed poważnym dylematem w polityce zagranicznej. Pod koniec lipca ub.r. Gwatemala podpisała z USA niepopularne porozumienie, które ma ograniczyć migrację z krajów Ameryki Środkowej do Stanów Zjednoczonych i rozwiązać kryzys na granicy z Meksykiem. Giamattei krytykował porozumienie, ale nie jest jasne, czy będzie w stanie zrobić coś, aby je zablokować.