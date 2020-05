Sieć sklepów ALDI wraz z agencją Scholz&Friends Warszawa startuje z ogólnopolską akcją charytatywną "Doceniam, dziękuję!", której celem jest wsparcie lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracowników sklepów, listonoszy, kurierów i wszystkich tych, którzy stoją na pierwszej linii walki z koronawirusem. W akcję zaangażowali się najwybitniejsi polscy ilustratorzy, rysownicy, którzy zaprojektowali autorskie naklejki będące hołdem dla cichych bohaterów dnia codziennego. Naklejki z ich projektami w cenie 1,99 zł, od 12 maja trafią do wszystkich sklepów sieci, a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na walkę z koronawirusem. Akcja prowadzona jest we współpracy z Fundacją Siepomaga.

​ALDI rozpoczyna akcję "Doceniam, dziękuję!" / FILIP SINGER / PAP

Epidemia koronawirusa i związane z tym liczne ograniczenia w życiu publicznym są dla wszystkich próbą odpowiedzialności i dojrzałości społecznej. To również czas, który pokazuje jak ważną rolę każdego dnia odgrywają pracownicy służby zdrowia, służb mundurowych, sklepów, poczty oraz firm kurierskich, którzy nie mogą zostać w domu. Ich przykład stał się inspiracją dla serii naklejek ilustrujących ich codzienny trud oczami znanych polskich ilustratorów.

Od 12 maja w związku z akcją we wszystkich sklepach sieci, klienci będą mogli kupić specjalne naklejki, które są symbolem wdzięczności i solidarności z "cichymi bohaterami". Każda z 9 naklejek została zaprojektowana przez znanych artystów - ilustratorów i twórców komiksów. Rysunki są ich autorską interpretacją hasła przewodniego akcji "Doceniam, dziękuję". W akcję zaangażowali się: Tomek Bieniek, Dawid Ryski, Ernesto Gonzalez, Przemek "Trust" Truściński, Paweł Jońca, Marta Paradowska, Andrzej Wieteszka oraz Tomasz Łęczyński. Koszt jednej naklejki to 1,99 zł.

Dziś wyjątkowo ważne jest budowanie solidarności społecznej, a także wspieranie walki z koronawirusem. W ALDI na bieżąco analizujemy rozwój sytuacji i angażujemy się w akcje, które pomagają tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Zwłaszcza jeśli można to zrobić przy artystycznej oprawie ramię w ramię ze znanymi polskimi ilustratorami oraz zapraszając społeczeństwo do pięknej postawy wdzięczności. Również zespół ALDI występuje tutaj w wyjątkowej roli, zarówno ambasadorów, jak i odbiorców słów uznania - cichych bohaterów. Słowa "Doceniam, dziękuję" w wyjątkowy sposób kierujemy również do nich - mówi Agnieszka Barańska, Dyrektor Marketingu i Komunikacji ALDI Polska. Kupując jedną ze specjalnie zaprojektowanych naklejek i przyklejając ją w widocznym miejscu, np. na kurtce, drzwiach, samochodzie czy telefonie, każdy z nas wspiera nie tylko pozytywną ideę, ale też dokłada swoją cegiełkę w walce z koronawirusem - dodaje Barańska.

ALDI uruchamia specjalną stronę dedykowaną akcji www.aldi.pl/doceniamdziekuje, na której znajdą się szczegółowe informacje na jej temat, regulamin czy aktualny stan zbiórki, a także sylwetki i inspiracje ilustratorów tworzących naklejki. Akcja ma charakter charytatywny. Całkowity dochód ze sprzedaży naklejek zostanie przekazany na zbiórkę dotyczącą walki z COVID-19, zorganizowaną na stronie fundacji www.siepomaga.pl na rzecz potrzebujących placówek (szpitali), zakup niezbędnego wyposażenia jak maseczki, kombinezony, środki dezynfekcyjne.

Działalność prospołeczna i troska o otoczenie społeczne są od zawsze wpisane w DNA marki ALDI. Dołączając do walki z koronawirusem, sieć przekazała produkty o łącznej wartości 150 tys. zł na rzecz wybranych szpitali i sztabów kryzysowych urzędów wojewódzkich. Wsparcie otrzymały m.in. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, Megrez Sp. z o.o. - szpital w Tychach, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach oraz chętne sztaby kryzysowe Urzędów Wojewódzkich. By zadbać o najbardziej obciążone w tym czasie grupy społeczne i ułatwić im proces robienia zakupów, ALDI jako pierwsza sieć w branży, wprowadziła też pierwszeństwo wejścia do sklepu i specjalne punkty obsługi dla pracowników służby medycznej i służb publicznych. Sieć dołączyła również do akcji "Posiłek dla seniora".

Za pomysł i koncepcję akcji odpowiadają agencje Scholz&Friends Warszawa oraz The Digitals, należące do Grupy S/F. Partnerem akcji jest Grupa LTTM, która - podobnie jak Grupa S/F - zaangażowała się w akcję nieodpłatnie. Wyłącznym dystrybutorem naklejek jest sieć sklepów ALDI. Projekt możliwy jest do zrealizowania dzięki zaangażowaniu pro bono cenionych polskich rysowników, wśród których znaleźli się: Tomek Bieniek, Dawid Ryski, Ernesto Gonzalez, Trust, Paweł Jońca, Marta Paradowska, Andrzej Wieteszka oraz Tomasz Łęczyński.