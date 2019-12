Stołeczni policjanci zatrzymali drugiego z mężczyzn, którzy w niedzielę wieczorem zaatakowali wolontariuszy rozdających jedzenie bezdomnym. Trzy dni temu trzy osoby przy wejściu do stacji Metra Centrum zaczęły demolować stanowisko organizacji Food Not Bombs, pomagającej potrzebującym.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Zatrzymany to 22-latek, który wpadł w ręce policji koło północy. Dziś funkcjonariusze go przesłuchują, a jutro zostanie przekazany prokuraturze. Wtedy usłyszy też zarzuty - najprawdopodobniej napaści i propagowania faszyzmu.

W niedzielę stanowisko Food Not Bombs zaatakowały trzy osoby. Napastnicy, w koszulkach z nazistowską symboliką i faszystowskimi tatuażami, zaczęli demolować punkt organizacji, która rozdawała jedzenie bezdomnym.

Chłopcy agresywnie mówili, że pomagamy nierobom i nieudacznikom oraz, że oni kochają wojnę i hitlera (sic!) dlatego są przeciwni naszej akcji. Następnie przeszli do czynów. Zaatakowani zostali również przypadkowi przechodnie. Pobity i zagazowany został mężczyzna, który zareagował na to jak neo-naziści zaczepiali ludzi i hajlowali w metrze - napisali w swoim poście działacze Food Not Bombs. Napastnicy używali gazu łzawiącego.



Pierwszy z agresorów - 16-latek - został zatrzymany chwilę po zajściu. Trzeci mężczyzna jest znany policji z imienia i nazwiska. Funkcjonariusze zapewniają, że zatrzymania może spodziewać się lada moment.