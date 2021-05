Akcja poszukiwawcza na Bałtyku. Po 9:00 rano w pobliżu Ustronia Morskiego znaleziono duński kuter, który utknął na mieliźnie 50 metrów od brzegu. Na pokładzie ratownicy nie znaleźli nikogo, podejrzewają, że sternik wypadł za burtę.

(zdjęcie ilustracyjne) / Foto. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa/Facebook /

Jak podkreśla dziennikarka RMF FM Aneta Łuczkowska, akcja służb morskim jest niezwykle trudna, ponieważ nie wiadomo, gdzie szukać rybaka.

Znaleziony na mieliźnie kuter miał włączony silnik i autopilota, ale nie wiadomo, skąd i jaką trasą przypłynął.

Dane lokalizacyjne jednostki pochodzą sprzed 6 dni.

Na pokładzie ratownicy SAR znaleźli podłączony do ładowarki telefon komórkowy i paczkę papierosów, to trop wskazujący na to, że jeszcze niedawno ktoś stał za sterem.

Poszukiwania będą prowadzone z powietrza i wody, biorą w nich udział jednostki Straży Granicznej, SAR i Brzegowej Stacji Ratowniczej z Kołobrzegu.

Kuter widmo jest holowany do portu w Kołobrzegu.