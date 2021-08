AgroUnia szykuje na wtorek i środę blokady w kilkunastu miejscach Polski. To odpowiedź rolników na słowa premiera Morawieckiego, który, ich zdaniem, obraził ich wysyłając policję na zeszłotygodniowe protesty.

"Premier Morawiecki obraził wszystkich rolników" - mówił w zeszłym tygodniu lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. Relacjonował, że szef rządu wysłał policję na legalnie zgłoszone manifestacje. Już wtedy zapowiedział, że mające się odbyć we wtorek i w środę blokady będą "odpowiedzią na słowa premiera Morawieckiego".

Protesty odbędą się w kilkunastu miejscach Polski.

24 sierpnia blokady odbędą się w woj. kujawsko-pomorskim, na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i Wielkopolsce.

Z kolei 25 sierpnia blokady odbędą się na Mazowszu, Podkarpaciu, a także w woj.: łódzkim, wielkopolskim oraz warmińsko-mazurskim.

Trzeba skończyć z fikcją, że Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje wieś. Jest całkiem inaczej - mówił Kołodziejczak. Zapowiedział, że rolnicy z AgroUnii będą strajkować do skutku. Co więcej stwierdził, że to, co będzie działo się 24 i 25 sierpnia, to dopiero "początek tego wszystkiego, co będzie działo się na jesieni".



Lista miejsc, w który protestować będą rolnicy z AgroUnii:

Kujawsko-pomorskie

Data: 24.08.2021 godzina: 8.00, miejsce : Kołaczkowo DK5, E261

Data: 25.08.2021, godzina 9.00, miejsce: Brodnica, rondo przy Bosmanie, skrzyżowanie DK15

Lubelszczyzna

Data: 24.08.2021godzina 8.00, miejsce: Radzyń Podlaski Droga DK19 na wysokości skrzyżowania z droga DK63 w kierunku Sławatycz

Data: 24.08.2021 godzina 8.00, miejsce: Wólka Zastawska, droga nr 76

Małopolska

Data: 24.08.2021, godzina 8.00, miejsce: Wawrzeńczyce 322 km droga 79

Data: 24.08.2021, godzina 8.00, miejsce zbiórki: parking Gorzków, przejazd: DK 94, Brzesko, Bochnia, Targowisko

Wielkopolska

Data: 24.08.2021, godzina 9.00, miejsce: Nowe Miasto nad Wartą, droga nr 11

Data: 25.08.2021, godzina 9:30, miejsce: Przejazd traktorów droga krajowa nr 25 Kalisz-Ostrów

Data: 25.08.2021, g. 9.00, miejsce: pow. kępiński, miejscowość Rzetnia, Dk. 11

Data: 25.08 godzina 12:00, miejsce gmina Ujście, Powiat Pilski, trasa: od Ujścia do Piły DK 11

Mazowsze

Data: 25.08.2021 godzina 9.00, miejsce: Kozietuły, zakład przetwórczy (godz. 9-10), później - blokada DK50 na wys. Czaplinka (blokada)

Data: 24.08.2021, godz. 10.00, miejsce: Kuznocin k. Sochaczewa, skrzyżowanie DK50 i DK 92

Podkarpacie

Data: 24.08.2021 godzina 9:00, miejsce: Rzeszów, droga DK 97 Aleja Żołnierzy I Armii WP na odcinku pomiędzy Rondem Pobitno a rondem Jacka Kuronia włącznie z oboma rondami

Łódzkie