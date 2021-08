Premier Morawiecki obraził wszystkich rolników, na legalnie zgłoszone manifestacje ma być wysyłana policja - powiedział lider AGROunii Michał Kołodziejczak. Podkreślił przy tym, odpowiedzią na słowa premiera będą przyszłotygodniowe blokady, które AGROunia szykuje w kilkunastu miejscach Polski.

Lider AGROunii Michał Kołodziejczak podczas konferencji prasowej przed Sejmem w Warszawie / Zofia Bichniewicz / PAP

Premier Mateusz Morawiecki mówił wczoraj, że we wrześniu przedstawiony zostanie Polski Ład dla rolnictwa. Jesteśmy w przededniu ogłoszenia tego programu rolniczego, który dla wielu rolników z pewnością będzie bardzo atrakcyjny, bardzo dobry - mówił. Na blokady dróg, które uniemożliwiają normalne życie mieszkańców, oczywiście nie możemy się godzić i będę prosił ministra spraw wewnętrznych i administracji o zdecydowaną reakcję - podkreślił premier.

Premier Morawiecki wczoraj obraził wszystkich rolników - ocenił na konferencji prasowej przed Sejmem lider AGROunii Michał Kołodziejczak. Na nas ma być wysyłana policja, na legalnie zgłoszone manifestacje. Nigdy na to się nie zgodzimy - zapewnił. Naszą odpowiedzią na słowa premiera Morawieckiego, jest kilkanaście blokad, które szykujemy już na najbliższy tydzień - zapowiedział lider AGROunii.



Plan protestów AGROunii

Przedstawił także plan przyszłotygodniowych protestów, które odbędą się w kilkunastu miejscach Polski. Jak mówił, 24 sierpnia blokady odbędą się w woj. kujawsko-pomorskim, na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i Wielkopolsce. Z kolei 25 sierpnia blokady odbędą się na Mazowszu, Podkarpaciu, a także w woj.: łódzkim, wielkopolskim oraz warmińsko-mazurskim.



Naszym warunkiem jest rozpoczęcie rozmów z rządem. Chcemy rozmów dwustronnych: AGROunia - rząd, polscy rolnicy - polscy politycy - podkreślał Kołodziejczak. Jego zdaniem, nie da się dzisiejszych problemów polskiej wsi rozwiązać przedstawieniem dwóch, trzech czy nawet pięciu postulatów. Mamy i zaprezentujemy 21 punktów już w trakcie blokad, jeżeli rząd nie odezwie się wcześniej, na których temat chcemy rozpocząć rozmowy z rządem i rozwiązać problemy polskiej wsi - podkreślił.



"Trzeba skończyć z fikcją, że Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje wieś"

Trzeba skończyć z fikcją, że Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje wieś. Jest całkiem inaczej - mówił. Niech oni przestaną nas oszukiwać, że ich zapleczem jest polska wieś. (...) Ich zapleczem to są wątpliwej jakości biznesmeni, którzy na rolnikach się dorabiają i dostarczają im maszyny, które stanowią "ustawki" i mają udawać dobrobyt polskiej wsi - dodał.



Zapowiadamy, że będziemy strajkować do skutku - podkreślał Kołodziejczak. Dziś zapowiadamy, że 24 i 25 sierpnia to początek tego wszystkiego, co będzie działo się na jesieni - zapowiedział.



AGROunia to ruch rolniczy i organizacja, której liderem i założycielem jest Michał Kołodziejczak. W ubiegłym tygodniu Kołodziejczak poinformował PAP, że został złożony wniosek o rejestrację AGROunii jako partii politycznej.