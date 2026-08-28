Afera wokół raportu Barbary Mróz-Gorgoń. Ruszyło śledztwo

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W czwartek wydano postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie raportu „Polaków portret własny” po zawiadomieniu posłów PiS i Rozwoju Plus – przekazał prok. Maciej Młynarczyk z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Raport z 2025 r. Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polski, wywołał w ostatnich dniach krytykę z powodu błędów i prawdopodobnego wykorzystania AI.

Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyli w zeszły piątek posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwoju Plus.

Jabłoński: Ordynarne wyłudzenie środków

Tego samego dnia poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński, informując na X o złożeniu zawiadomienia do prokuratury, wskazał na „bardzo uzasadnione podejrzenie popełnienia (przestępstwa – przyp. red.) przez troje ministrów rządu Donalda Tuska: Barbarę Mróz-Gorgoń, Jakuba Rutnickiego i Piotra Borysa”.

Jak napisał poseł Jabłoński, „wiele wskazuje na to, że słynny »raport«, a tak naprawdę AI slop zdemaskowany przez Sebastiana Meitza, to po prostu ordynarne wyłudzenie środków z dotacji publicznych – a jego autorzy (z panią Mróz-Gorgoń na czele) od początku działali w zamiarze doprowadzenia Skarbu Państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem” – napisał były wiceminister spraw zagranicznych.

Czego dotyczy śledztwo?

O tym, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała w czwartek postanowienie o wszczęcie śledztwa w tej sprawie, poinformował w piątek prok. Maciej Młynarczyk.

Śledztwo dotyczy dwóch czynów, które są w stosunku do siebie lustrzanym odbiciem: to znaczy wyłudzenia dotacji oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z rozliczeniem tej dotacji. Postępowanie jest w toku – powiedział prokurator.

Pierwszy z czynów – jak przekazał prokurator – dotyczy doprowadzenia w okresie od 4 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w Warszawie i Wrocławiu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, Skarbu Państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 179.738,19 zł, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci otrzymania dotacji na tę kwotę, poprzez przedłożenie nierzetelnych dokumentów i wprowadzenie w błąd przedstawiciela ministerstwa co do zakresu planowanych i wykonanych prac w ramach wywiązania się z umowy na realizację zadania publicznego pod tytułem „Marka Polska – podstrategia turystyczna”.

Drugi czyn dotyczy zaistniałego, w okresie od 31 grudnia 2025 r. do nieustalonego dnia, niepóźniej niż 20 sierpnia 2026 r., w Warszawie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przekraczania uprawnień i niedopełniania obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej przez funkcjonariusza publicznego, poprzez akceptację sprawozdania, rozliczenie i wypłatę dotacji w kwocie 179.738,19 zł za nieprawidłowe wykonanie umowy na realizację zadania publicznego.

Kontrowersje wokół raportu „Polaków portret własny”

Raport „Polaków portret własny” z 2025 r. Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polski, wywołał w ostatnich dniach krytykę z powodu błędów i prawdopodobnego wykorzystania AI. M.in. ekspert od bezpieczeństwa informacji i prywatności Łukasz Olejnik i związany z Instytutem Sobieskiego członek PiS Sebastian Meitz zarzucili autorce szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji przy pisaniu raportu.

W odpowiedzi autorka zaznaczyła, że raport był wewnętrznie wykorzystywany w think tanku i przyznała, że nie powinien trafić do sieci. Napisała, że „przedstawiony raport nie był częścią zamówienia ani umowy”; MSiT również zaprzeczyło, by publikacja była objęta umową z resortem.

W ubiegły piątek Mróz-Gorgoń poinformowała o tym, że składa dymisję z tego stanowiska.