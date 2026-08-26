Afera z raportem AI: Kto zastąpi Barbarę Mróz-Gorgoń? Zaskakujące słowa Szłapki

RMF24

Barbara Mróz-Gorgoń, po aferze jaka wybuchła w związku z publikacją zawierającego błędy raportu „Polaków portret własny”, zrezygnowała ze stanowiska pełnomocnika rządu ds. promocji marki Polski. O uzupełnienie wakatu pytany był w TVP Info rzecznik rządu Adam Szłapka. Jego odpowiedź zaskakuje.

Szłapkę pytano w środę w TVP Info, czy po rezygnacji Barbary Mróz-Gorgoń z funkcji pełnomocnika rządu ds. promocji marki Polski, planowane jest powierzenie tej funkcji innej osobie. Nie ma takiej decyzji na razie - odparł rzecznik.



Dopytywany, czy oznacza to, że tego urzędu już nie będzie, odpowiedział: Na razie nic nie wskazuje na to, że będzie.

Jak będzie później, to zobaczymy - dodał Szłapka. Zapewnił jednak, że rząd nie planuje porzucać promocji marki Polski.



Rzecznik rządu zauważył, że promocja tej marki jest tematem realizowanym w wielu instytucjach i przypomniał, że zajmują się tym równolegle resorty: sportu i turystyki, spraw zagranicznych, a także rozwoju i technologii. Wyjaśnił również, że założeniem, z jakim powołano funkcję rządowego pełnomocnika od promocji marki Polski, było koordynowanie tego przez jedną zewnętrzną osobę, która zajmowałaby się tym z perspektywy eksperta.

Krótki epizod w roli pełnomocniczki

Od lipca 2026 r. pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polski była dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank. W ubiegły piątek Mróz-Gorgoń poinformowała o tym, że składa dymisję z tego stanowiska.



Jej decyzja była pokłosiem krytyki wobec przygotowanego przez nią raportu „Polaków portret własny” z 2025 r., który wzbudził zastrzeżenia z powodu błędów i widocznych oznak wykorzystania AI. W raporcie Katowice zostały opisane jako znajdujące się w „północnym centrum Polski”, pojawiły się błędy w danych, wskazano też, że młodzi Polacy nierzadko posługują się „językiem mandaryńskim”.

Łukasz Olejnik, ekspert od bezpieczeństwa informacji i prywatności napisał, że „jednym z ciekawszych elementów raportu o Marce Polski jest jego metodologia. Dokument często przechodzi od wypowiedzi jednej osoby do twierdzenia o całych narodach, następnie do diagnozy psychologicznej, stamtąd płynnie do zaleceń strategicznych”. Jak napisał dalej, w raporcie „są i błędy faktograficzne, a co ciekawe, nawet sprzeczności w opisie własnego badania. Są liczby podawane bez źródeł. I bardzo daleko idące uogólnienia psychologiczne”.

Mróz-Gorgoń przyznała, że dokument „Polaków portret własny” powstał z użyciem AI, ale nie został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Narzędzia AI wykorzystaliśmy wyłącznie do transkrypcji, podsumowania i redakcji tekstu, nie projektowały treści badawczej ani nie tworzyły wniosków. To była praca w miejscach oddających to, co naprawdę myślą Polki i Polacy. Dzięki temu, dziś razem z nami są przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe – mówiła.

Co o sprawie sądzi uczelnia?

Sprawą zajmuje się też uczelnia macierzysta Barbary Mróz-Gorgoń - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Rzeczniczka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Joanna Borkowska w odpowiedzi na pytania PAP zapewniła, że uczelnia „analizuje sprawę zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi oraz w zakresie określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczącym standardów wymaganych od nauczyciela akademickiego”.

Na tym etapie nie przesądzamy o dalszych działaniach. Decyzje w sprawie zaangażowania dydaktycznego pani profesor zostaną podjęte w najbliższym czasie. Jednocześnie zwracamy się z apelem o zachowanie wstrzemięźliwości w wydawaniu jednoznacznych ocen i opinii do czasu wyjaśnienia okoliczności sprawy - zaapelowała rzeczniczka.