"Im bliżej jesteśmy Jezusa, tym bliżsi jesteśmy sobie nawzajem" - mówił we Wrocławiu do uczestników organizowanego przez wspólnotę Taizé 42. Europejskiego Spotkania Młodych metropolita łódzki abp. Grzegorz Ryś. "Jedność niszczy każdy, kto jest antychrystusowy. Jedność niszczy każdy, kto mówi do mnie, za mną. Za Jezusem – on jest Zbawicielem, wtedy jesteśmy razem" – tłumaczył hierarcha. Jak podkreślił, "bez spotkania, bez więzi człowiek nie istnieje".

Arcybiskup Grzegorz Ryś /Aleksander Koźmiński /PAP

