Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski zabrał głos w sprawie inflacji w Polsce. „Nie wolno nam zapomnieć tej nauki Jana Pawła II, którą on powtarzał niestrudzenie, przez cały swój tak długi pontyfikat: ważniejszą rzeczą jest być, być dobrym człowiekiem pokoju i szlachetnego serca, niż mieć” – stwierdził.

Abp Marek Jędraszewski / Waldemar Deska / PAP

Biskup przemawiał w czasie mszy na zakończenie 42. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę. 4 tysiące osób wyszło 6 sierpnia z Wawelu i 6 dni później po pokonaniu 180 kilometrów przyszło do Częstochowy.

Abp Jędraszewski w swoim kazaniu mówił o wojnie, ale także o wysokiej inflacji, która dotyka Polaków. Jest wojna, jest inflacja. Są wielkie wyzwania dotykające wielu spośród nas, gdy chodzi o zaspokojenie najbardziej potrzebnych spraw z dziedzin ekonomicznych. Ale przecież nie wolno nam zapomnieć tej nauki Jana Pawła II, którą on powtarzał niestrudzenie przez cały swój tak długi pontyfikat: ważniejszą rzeczą jest być, być dobrym człowiekiem pokoju i szlachetnego serca, niż mieć - stwierdził.

Jeżeli sens naszego życia miałby polegać tylko na tym, że poszerzamy swoje dobra czysto materialne, to zdajemy sobie sprawę, że przecież przyjdzie dzień, kiedy wszystko to trzeba będzie po prostu zostawić. Pozostanie jedno najbardziej istotne pytanie: z czym staniemy przed obliczem sprawiedliwego sędziego? Przecież nie przyniesiemy rzeczy tego świata. Możemy przynieść tylko nasze dobre czyny wypływające z naszej miłości do Pana Boga - dodał Jędraszewski.

Rekordowa inflacja w Polsce

Inflacja w lipcu wyniosła 15,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w tzw. szybkim szacunku. W stosunku do czerwca ceny towarów i usług wzrosły o 0,4 proc.

Jednocześnie GUS poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w drugim kwartale 2022 roku wyniosło 6156,25 zł. To wzrost w ujęciu rocznym o 11,8 procent. To jednak oznacza, że płace rosną wolniej niż ceny.