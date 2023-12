Przypomnijmy, że poprzedni rząd podjął decyzję o zwolnieniu z opłat kierowców samochodów osobowych korzystających z autostrad państwowych. Opłaty przestały obowiązywać od 1 lipca.

Dwa miesiące później, od 4 września, bezpłatna stała się autostrada A1 na odcinku Gdańsk - Toruń. Amber One informowało wówczas, że brak opłat będzie obowiązywał do 31 grudnia 2023 roku. Nie wiadomo było, co będzie później.

Wcześniej ten odcinek autostrady był bezpłatny jedynie w wakacyjne weekendy - od piątku od godziny 12:00 do poniedziałku do 12:00.