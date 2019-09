Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega przed silnym wiatrem na jeziorach. W czasie wichury na jeziorze Bełdany ciężko ranny został sternik.

Ratownicy apelują, aby żeglując w trudnych warunkach mieć na sobie kamizelki ratunkowe albo asekuracyjne / Pixabay

Mężczyzna w czasie gwałtownego, niekontrolowanego zwrotu został uderzony bomem w głowę i stracił przytomność. Wystraszona załoga powiadomiła ratowników. Ponieważ sternik był jedyną osobą posiadającą wiedzę o żeglowaniu, na miejsce wysłano szybką łódź ze stacji w Mikołajkach.

Ratownicy odholowali jacht do najbliższego portu. Stan poszkodowanego był na tyle poważny, że został on przetransportowany helikopterem do szpitala.

Do wieczora będzie wiać w porywach nawet 7-8 w skali Beauforta. Ratownicy apelują, aby żeglując w takich trudnych warunkach mieć na sobie kamizelki ratunkowe albo asekuracyjne.