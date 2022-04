"Siedem pytań o 7:07!" - Bogdan Zalewski na otwarcie czwartkowego, porannego programu w internetowym radiu RMF24 zapyta o los uchodźców z Ukrainy oraz o rolę, którą mogą odegrać u nas.

W Polsce jest od 500 do 700 tys. uciekinierów przed wojną rozpętaną przez Rosję, którzy są gotowi do wejścia na nasz rynek pracy. Czy szybko uda im się przezwyciężyć problemy związane z wojenną traumą? Zastanawiali się eksperci XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. A przecież putinowski koszmar to nie jedyne wyzwanie. Są też bariery językowe a także trudności z integracją.

A jakie wyzwania w związku z tym pojawiają się przed nami - Polakami? I - z drugiej strony - jakie nowe szanse rysują się przed naszym krajem w związku z napływem Ukraińców? Gościem naszego dziennikarza będzie Magdalena Biejat z Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy (Nowa Lewica, Razem). "7 pytań o 07:07" - tylko w radiu RMF24.