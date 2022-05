Gościem programu "7 pytań o 07:07" w środę rano w internetowym Radiu RMF24 będzie poseł PiS i szef sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Marek Ast.

Marek Ast / RMF FM

Ile kosztuje nas praworządność? Opozycja uważa, że coraz więcej i tym razem nie ma na myśli inflacji. Wojna rządu Zjednoczonej Prawicy z unijnymi władzami o to, kto ma decydować o kształcie wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju, wiąże się wciąż z dużymi stratami. Na razie jako Polska niczego nie zyskaliśmy. Przeciwnie, z każdym dniem coraz bardziej bije nas to po kieszeni. To cena realna, nie wizerunkowa, bardzo niekorzystny bilans, liczony w euro z wieloma zerami.

Zawisła w powietrzu finansowa pomoc rozdzielana przez biurokratów z Brukseli. Mało tego, naliczane są kary dla Polski. A nasz kraj łaknie pieniędzy jak jak kania dżdżu, ba! Jak sucha leśna ściółka ożywczego deszczu. Tak! Jako kraj jesteśmy w lesie!

Taki mamy czas: najpierw Covid i koronawirusowe restrykcje wydrenowały nam Skarb Państwa, a teraz jeszcze doszedł koszt wojny w Ukrainie i konsekwencji rosyjskiej agresji.

Upór, by nie poddawać się politycznemu i sądowemu dyktatowi Brukseli, Strasburga czy Luksemburga, nie daje nam nic. Słyszymy jednak, że ten klincz się kończy. Rząd w Warszawie rozbudza nadzieje, decydenci brukselscy mrugają okiem i pulsują zielonym światłem. Docierają do nas komunikaty formułowane w specyficznej, politycznej "nowomowie", w charakterystycznym orwellowskim z ducha "newspeaku". Mowa o "kamieniach milowych" i "mapie drogowej".

A Bogdan Zalewski zapyta wprost: czy rząd się ugnie pod naciskami w sprawie unijnej praworządności? Czy obecna władza pogodzi się z faktem, że w sprawie wymiaru sprawiedliwości w Polsce ostatnie zdanie mają wspólnotowe, a nie krajowe instancje? Czy zatem o naszej państwowej polityce zdecyduje ostatecznie ponadpaństwowe kryterium... bankowe? Pytania padną w kontekście kluczowego w tej sprawie prezydenckiego projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym.