Od poniedziałku będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia "Rodzina 500+" w nowej, rozszerzonej odsłonie. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny - informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Po rozszerzeniu formuły "500+" świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na każde dziecko do 18. roku życia w rodzinie, również pierwsze i jedyne, a także przebywające w pieczy zastępczej - zarówno rodzinnej, jak i instytucjonalnej. Wnioski o jego przyznanie będzie można składać od poniedziałku.

Drodzy rodzice, nie zwlekajcie długo ze złożeniem wniosku. Im szybciej go złożycie, tym szybciej pieniądze trafią na wasze konta - mówi cytowana w komunikacie szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa.



Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wnioski będzie można składać online - za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jak przekonuje resort, nowy formularz-wniosek liczy jedynie dwie kartki i jest bardzo prosty do wypełnienia.



Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych - zniesienie kryterium dochodowego, uproszczenie i znaczne skrócenie samego wniosku, a także zastąpienie decyzji o przyznaniu świadczenia informacją wysyłaną e-mailem - ma usprawnić proces obsługi programu. Wierzymy, że chociaż wniosków będzie więcej, cały proces przebiegnie sprawnie. Samorządy deklarują, że są gotowe do realizacji zadania - mówi Borys-Szopa.





Od października bez wyrównania

Minister podkreśla, że tylko złożenie wniosku do końca września gwarantuje rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic złoży wniosek dopiero w październiku, świadczenie zostanie przyznane od października, czyli od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, rodzice ci składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci - tłumaczy.



Resort przypomina, że od poniedziałku rusza także proces przyjmowania wniosków na kolejny okres na pozostałe świadczenia dla rodzin, takie jak: "Dobry start", świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.



Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że po rozszerzeniu formuły programu Rodzina 500+ wsparcie trafi łącznie do ok. 6,8 mln dzieci. Obecnie ze świadczenia wychowawczego korzysta 3,6 mln.