Poczta Polska upamiętniła 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność" znaczkiem, który oficjalnie został wprowadzony do obiegu podczas uroczystych obchodów 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych - poinformowała w poniedziałek spółka. Znaczek został wydany w nakładzie 1 mln sztuk.

Jak poinformowała spółka, oficjalnego odsłonięcia nowego waloru Poczty Polskiej dokonali wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" Krzysztof Dośla oraz prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot.



Oddajemy hołd bohaterom naszej wolności, którzy nie bali się położyć na szali własnego życia i doprowadzili do upadku imperium zła, czyli Związku Sowieckiego - mówił podczas uroczystości w historycznej sali BHP szef spółki.



Jak dodał, ma nadzieję, że znaczek w nakładzie miliona sztuk będzie godnym elementem obchodów rocznicowych NSZZ "Solidarność".



Spółka poinformowała, że autor projektu Jan Konarzewski, przedstawił na znaczku dłoń ułożoną w geście "Victorii" jako symbolu zwycięstwa, w której konturach umieszczono fragment zdjęcia przedstawiającego spontaniczny tłum.



W komunikacie dodano, że oprócz znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę wydawaną w pierwszym dniu obiegu znaczków. Widnieje na niej zestawienie regionów NSZZ "Solidarność" na tle konturowej mapy Rzeczypospolitej.



Przypomniano, że w ubiegłym roku Spółka wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy honorujący ikonę NSZZ "Solidarność" Annę Walentynowicz.



40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych