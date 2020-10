Po warszawskim proteście przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego policja zatrzymała 37 osób. 35 spośród tych osób, to pseudokibice, którzy atakowali uczestników demonstracji.

Policja zabezpiecza protest pod hasłem "Na Warszawę!" / Radek Pietruszka / PAP

Tylko dwie osoby zatrzymane, to uczestnicy protestu. Dziś wszystkim będą stawiane zarzuty. Może się okazać, że to nie jest ostateczny bilans, bo policjanci analizują teraz materiał filmowy, co ma pozwolić identyfikację kolejnych napastników.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, po burdach na rondzie de Gaulle'a cześć pseudokibiców uciekła na plac Trzech Krzyży i schroniła się wśród grupy "obrońców" - stojącego na placu kościoła. By uniknąć zatrzymania te osoby przebrały się - w plecakach miały drugi komplet ubrania.

100 tys. osób na ulicach Warszawy

W ramach trwających od ponad tygodnia protestów w piątek odbył się marsz "Na Warszawę". Uczestnicy demonstracji wyruszyli z placu Zamkowego, z placu Zawiszy i spod Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do ronda Dmowskiego. Stołeczny ratusz podał, że w proteście wzięło udział ok. 100 tys. osób.



Przed domem Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu została ustawiona blokada policyjna, która wyłączyła około 200-metrowy odcinek obydwu jezdni. Czoło blokady policyjnej znajdowało się na wysokości numeru 42. Przy blokadzie policyjnej z minuty na minutę jest coraz więcej protestujących.



Na miejscu kilkaset osób skandowało: "Myślę, czuję, decyduję", "J...ć PiS", Wśród transparentów m.in. "Dlaczego wkur... ludzi", "wolna Polska i aborcja" i "Nie będę twoją męczennicą".

Inne grupy, które szły z centrum pod dom prezesa PiS skandowały" "Jarek, pakuj się". Mieszkańcy okolicznych budynków wspierali protestujących wznosząc z nimi antyrządowe okrzyki.



Demonstracje idące z centrum różnymi trasami połączyły się na pl. Wilsona. Na ich transparentów można było przeczytać: "Rząd do dymisji", "Kiedy państwo mnie nie chroni moje siostry będę bronić".

W czasie protestu dochodziło do zamieszek, w jego uczestników pseudokibice rzucali race. Raca trafiła m.in. w Jana Śpiewaka. Gazem został potraktowany Bartłomiej Sienkiewicz.

Do ataków doszło m.in. w rejonie ronda de Gaulle’a i na placu Zamkowym. Interweniowała policja. Dotychczas poinformowała o kilkunastu osobach zatrzymanych spośród grup pseudokibiców.



Protesty przeciwników zaostrzania prawa aborcyjnego trwają od zeszłego czwartku, kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.