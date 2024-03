"Jednoznaczna ocena tego, co się dzieje na froncie rosyjsko-ukraińskim, szczególnie z daleka, jest obarczona dosyć dużym ryzykiem błędu" - mówił w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 gen. Mieczysław Cieniuch - były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. "Polityka określa cele konfliktu zbrojnego. Te cele realizują wojskowy. Jeżeli politycy zaczynają ingerować w realizację celów wojny to wtedy zaczyna się kłopot" - dodał, odnosząc się do sytuacji na Ukrainie.

Gen. Mieczysław Cieniuch / Michał Żebrowski / East News

Wojna nigdy nie układa się po myśli tych, którzy wojnę prowadzą. Jeżeliby pan zadał to pytanie Rosjanom to oni również by odpowiedzieli, że nie układa się po ich myśli - mówił gen. Mieczysław Cieniuch odnosząc się do stwierdzenia, że sytuacja na froncie nie wygląda tak, jak życzyłaby sobie Ukraina i jej sojusznicy. Wojna to skomplikowany proces społeczny, trudno ją zaprojektować, zaplanować i potem zgodnie z tym planem przeprowadzić. Nie jest to matematyka - tłumaczył były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Nauki ścisłe, które służą do symulowania konfliktów zbrojnych, są tylko pomocnicze - dodał.