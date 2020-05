250 zarzutów dotyczących sprzedaży amfetaminy i posiadania narkotyków usłyszał 28-letni diler z gminy Brodnica (Wielkopolskie). Jak wynika z materiału dowodowego, który został zgromadzony - mężczyzna sprzedawał narkotyki już w 2015 roku; w jego mieszkaniu policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 100 gramów MDMA.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Szydłowski / RMF FM

Jak poinformowała w poniedziałek podinsp. Ewa Kasińska z KPP w Śremie (Wielkopolskie), policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Śremie namierzyli 28-letniego mieszkańca gminy Brodnica handlującego amfetaminą. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna w miejscu zamieszkania posiada znaczne ilości nielegalnego towaru i sprzedaje go mieszkańcom gminy Brodnica. W związku z takimi podejrzeniami kryminalni udali się do mieszkania 28-latka, gdzie znaleźli i zabezpieczyli dokładnie 113 gramów MDMA. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do śremskiej komendy - podała Kasińska.

Podkreśliła, że policjanci pracujący nad sprawą zgromadzili materiał dowodowy, z którego wynika, że podejrzany już w 2015 roku sprzedawał amfetaminę różnym osobom. Do transakcji dochodziło na terenie wiosek w gminie Brodnica.



Jak na razie narkotykowy diler usłyszał 249 zarzutów dotyczących sprzedaży amfetaminy i jeden zarzut dotyczący posiadania narkotyków. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Policjanci zabezpieczyli też na poczet przewidywanych kar jego samochód osobowy marki opel vectra - wskazała Kasińska.



Dodała jednocześnie, że śledztwo nadal jest w toku, a policjanci ustalili kolejne osoby, które kupowały od 28-latka narkotyki.



Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za sprzedaż narkotyków przewiduje karę od roku do lat 10 pozbawienia wolności.



