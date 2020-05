arzut zabójstwa usłyszał 21-latek z miejscowości Kokczyn Drugi w Wielkopolsce, który w nocy zaatakował swojego śpiącego ojca nożem. Ranny trafił do szpitala.

21-latek zaatakował swojego ojca w piątek ok. godz. 2 w nocy. Jak informują śledczy, zranił go nożem w okolice szyi.



O zdarzeniu został powiadomiony dyżurny komendy powiatowej policji w Słupcy. Po przyjeździe funkcjonariuszy na miejsce zastano tam sprawcę i nieprzytomną ofiarę, którą przewieziono do szpitala - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koninie prok. Aleksandra Marańda. Jak dodała, stan rannego 50-latka jest określany jako stabilny.



Mężczyźnie grozi nawet dożywotnie więzienie

21-letniemu Krystianowi J. przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa ojca. Mężczyzna przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia, które są zgodne ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Nie potrafił tego wytłumaczyć - podkreśliła prokurator.

Badanie alkomatem wykazało, że 21-latek był trzeźwy. Ze względu na okoliczności zdarzenia powzięto decyzję o pobraniu krwi do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających - powiedziała prok. Marańda.



Śledczy złożyli do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu.

Za usiłowanie zabójstwa 21-latkowi grozi kara od ośmiu lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.