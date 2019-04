Wszystkich, którzy 2 maja będą spędzać czas w Krakowie lub okolicach, zapraszamy na Błonia! Od 10:00 będziecie mogli podziwiać Morze Flag od RMF FM. Dwie godziny później rozpocznie się piknik #EUROPEJSKA małoPOLSKA.

Piknik #EUROPEJSKA małoPOLSKA / Materiały prasowe



Wspólne świętowanie 2 maja to już tradycja w RMF FM. W tym roku zapraszamy Was na krakowskie Błonia, które zmienią się w Morze Flag. Dziesięć tysięcy biało-czerwonych flag dumnie powiewających na wietrze to będzie oszałamiający, zapierający dech w piersiach widok! [WIĘCEJ O NASZEJ AKCJI PRZECZYTACIE TUTAJ>>>]

Ale atrakcji z okazji Dnia Flagi będzie więcej. Dokładnie w południe rozpoczyna się rodzinny piknik. Chcemy wspólnie świętować Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej - zachęca do udziału w zabawie wojewoda małopolski Piotr Ćwik.



Do udziału w pikniku zachęca wojewoda małopolski Piotr Ćwik Jacek Skóra /RMF FM

Podczas imprezy będzie można wziąć udział w licznych grach i quizach dotyczących zarówno historii Polski, jak i Wspólnoty Europejskiej. Sporą atrakcją będą także pokazy sprzętu służb mundurowych.

Ponadto Akademia Ignatianum przygotowała z okazji Dnia Flagi grę miejską "Kraków w Europie, Europa w Krakowie". Liczne atrakcje szykują także harcerze ZHP Chorągwi Krakowskiej oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Będzie też można włączyć się m.in. w malowanie olbrzymiej biało-czerwonej flagi.

Program pikniku / Materiały prasowe

Na miłośników historii czekać będą stoiska przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.