Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu chce przedłużenia aresztu o kolejne trzy miesiące dla 18-letniego Adriana W. podejrzanego o zabójstwo 16-letniego Sebastiana J. - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski.

Jak podał Gąsiorowski, prokuratura chce, by Adrian W., któremu okres aresztowania upływa 10 grudnia pozostał w nim do 10 marca 2021 r.

Prokuratura nadal oczekuje na opinię, która miała być sporządzona po obserwacji psychiatrycznej podejrzanego. Ona się zakończyła, ale opinii jeszcze nie ma, stąd wniosek do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o przedłużenie stosowania wobec Adriana W. tymczasowego aresztowania o kolejne trzy miesiące - powiedział Gąsiorowski.

Dodał, że stosowny wniosek został złożony do sądu. Termin rozpoznania nie został jeszcze wyznaczony.

Adrian W. zabił swojego kolegę 16 grudnia 2019 roku 16-letniemu Sebastianowi J. zadał sześć ran nożem, m.in. w szyję i klatkę piersiową. Do zdarzenia doszło na klatce schodowej bloku przy ul. Rybackiej w Kołobrzegu, w którym mieszkała ofiara. Do zakrwawionego chłopca wezwano pogotowie, ale na ratunek było już za późno. Lekarz stwierdził zgon 16-latka.

18 grudnia 2019 roku Adrian W. został doprowadzony przez policję na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu. Przyznał się do zabójstwa i złożył obszerne wyjaśnienia. Powiedział, że czekał na klatce schodowej na Sebastiana J. i kilkukrotnie ugodził go nożem. Jako motyw swojego działania podał poczucie urazu do kolegi, z którym stracił dobry kontakt. Sebastian miał przestać traktować Adriana jak przyjaciela i nie chciał się z nim często spotykać.

Adrian W. za zabójstwo, które popełnił jako 17-latek, będzie odpowiadał jak dorosły; grozi mu kara do 25 lat pozbawienia wolności.