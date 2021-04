Są wyniki sekcji zwłok 17-latki z Lęborka, która zmarła podczas kąpieli. W wannie był podłączony do ładowarki telefon komórkowy. Przyczyną śmierci 17-latki było porażenie prądem – mówi prokurator rejonowy w Lęborku Patryk Wegner.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Prok. Wegner, informując o wynikach sekcji zwłok 17-latki, powiedział, że przyczyną śmierci pokrzywdzonej było porażenie prądem. Najprawdopodobniej doszło do niego w wyniku telefonu komórkowego, który był podłączony do ładowarki, do sieci i znajdował się w wannie - przekazał prok. Wegner.

Ciało 17-latki z Lęborka (woj. pomorskie) zostało znalezione w jej rodzinnym domu, ok. godz. 1 w nocy z 11 na 12 kwietnia. Zwłoki były w wannie, był w niej też telefon komórkowy podłączony do prądu.