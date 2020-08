Policjanci z komisariatu w Czchowie wraz ze strażakami wyłowili z Dunajca ciało 16-latka - poinformował rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Chłopiec w piątek w Domosławicach przebywał ze znajomymi nad wodą. Gdy wszedł do rzeki, porwał go nurt. Poszukiwania trwały od piątku. Wznowiono je w sobotę rano. "Ciało chłopca znaleziono na wysokości Biskupic Melszytyńskich" - podał Gleń.



To około kilometra od miejsca, w którym 16-latek wszedł do rzeki. Według świadków chłopak nie umiał pływać.



To trzecie tego lata utonięcie w Dunajcu. W niedzielę w Melsztynie nurt rzeki porwał 42-letniego mężczyznę i jego 14-letniego syna. Chłopca uratowały przepływające tamtędy kajakarki, ojcu jednak nie udało się pomóc.



Kilka dni wcześniej w Wesołowie dwóch młodych mężczyzn próbowało przepłynąć na drugi brzeg Dunajca. Jeden z nich 24-latek w pewnym momencie zniknął pod powierzchnią wody i utonął.