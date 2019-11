Policjanci z Wodzisławia Śląskiego wyjaśniają okoliczności dramatycznego wypadku w Radlinie. 15-latka została tam potrącona na przejściu dla pieszych przez dwa auta. Funkcjonariusze ku przestrodze opublikowali nagranie z monitoringu pokazujące tę sytuację.

Potrącenie 15-latki na przejściu dla pieszych. Policja publikuje nagranie Policja



15-latka została potrącona w ubiegłą niedzielę po godz. 17 na ulicy Korfantego w Radlinie. Do wypadku doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Najpierw dziewczynę potrącił jeden samochód, a potem odbiła się od niego i wpadła pod drugi.



19-latka trafiła do szpitala. Jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Jak podkreśla policja, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Wiadomo, że kierowcy uczestniczący w tym zdarzeniu byli trzeźwi. Jak podkreślają funkcjonariusze, warunki na drodze tego dnia były trudne, a widoczność ograniczona.



Policjanci tłumaczą, że nagranie opublikowali po to, by uświadomić wszystkim - nie tylko pieszym, ale i kierowcom - jak ważne jest dokładne obserwowanie jezdni.