144 godziny pracy non stop. Jest raport o SOR-ach

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Najwyższa Izba Kontroli alarmuje o poważnych problemach w funkcjonowaniu szpitalnych oddziałów ratunkowych. Kontrola obejmująca okres od stycznia 2023 r. do września 2025 r. wykazała braki kadrowe, przeciążenie personelu oraz niewłaściwe wykorzystywanie SOR-ów przez pacjentów.

Kontrola NIK: Prawie połowa pacjentów na SOR-ach nie wymagała pilnej pomocy (Zdjęcie ilustracyjne)

Kontrola NIK: Prawie połowa pacjentów na SOR-ach nie wymagała pilnej pomocy (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Według ustaleń NIK w dziewięciu szpitalach lekarze pełnili nieprzerwane dyżury dłuższe niż 24 godziny. Rekord odnotowano w szpitalu powiatowym w Sulęcinie, gdzie lekarz pracował bez przerwy przez 144 godziny. Podobna sytuacja dotyczyła lekarza pogotowia ratunkowego w Radomiu. Przeciążenie objęło również ratowników medycznych – w Szczecinie jeden z nich przepracował 456 godzin w ciągu miesiąca, czyli średnio ponad 15 godzin dziennie.

NIK wskazuje, że tak długie dyżury były możliwe dzięki zatrudnianiu personelu na podstawie umów cywilnoprawnych, które nie podlegają ograniczeniom czasu pracy obowiązującym przy umowach o pracę.

Pracował 304 godziny w miesiącu. Raport NIK po kontroli w Szpitalu Południowym Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli w Warszawskim Szpitalu Południowym. Raport wykazał liczne nieprawidłowości dotyczące zarządzania placówką, organizacji pracy, rozliczania świadczeń z NFZ oraz wykorzystania szpitalnych pomieszczeń.

Przychodzą, choć nie potrzebują pomocy

Kontrola wykazała również, że SOR-y są nadmiernie obciążone pacjentami, którzy nie wymagają pilnej pomocy. Niemal połowa zgłaszających się nie potrzebowała interwencji w oddziale ratunkowym, a ponad 60 proc. osób przywiezionych przez zespoły ratownictwa medycznego nie wymagało dalszej hospitalizacji. Jedynie 6,2 proc. pacjentów znajdowało się w stanie najwyższego zagrożenia zdrowia.

Zdaniem kontrolerów największy napływ pacjentów przypadał na dni robocze w porze dziennej, co sugeruje, że wiele osób traktuje SOR jako sposób na ominięcie kolejek do przychodni.

Niedobór lekarzy w ratownictwie medycznym

Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że największym problemem systemu pozostaje niedobór lekarzy gotowych do pracy w ratownictwie medycznym. Wśród rekomendacji dla Ministerstwa Zdrowia znalazło się zwiększenie liczby lekarzy systemu, zwłaszcza specjalistów medycyny ratunkowej.