144 godziny pracy non stop. Jest raport o SOR-ach

Według ustaleń NIK w dziewięciu szpitalach lekarze pełnili nieprzerwane dyżury dłuższe niż 24 godziny. Rekord odnotowano w szpitalu powiatowym w Sulęcinie, gdzie lekarz pracował bez przerwy przez 144 godziny. Podobna sytuacja dotyczyła lekarza pogotowia ratunkowego w Radomiu. Przeciążenie objęło również ratowników medycznych – w Szczecinie jeden z nich przepracował 456 godzin w ciągu miesiąca, czyli średnio ponad 15 godzin dziennie.
NIK wskazuje, że tak długie dyżury były możliwe dzięki zatrudnianiu personelu na podstawie umów cywilnoprawnych, które nie podlegają ograniczeniom czasu pracy obowiązującym przy umowach o pracę.
Przychodzą, choć nie potrzebują pomocy
Kontrola wykazała również, że SOR-y są nadmiernie obciążone pacjentami, którzy nie wymagają pilnej pomocy. Niemal połowa zgłaszających się nie potrzebowała interwencji w oddziale ratunkowym, a ponad 60 proc. osób przywiezionych przez zespoły ratownictwa medycznego nie wymagało dalszej hospitalizacji. Jedynie 6,2 proc. pacjentów znajdowało się w stanie najwyższego zagrożenia zdrowia.
Zdaniem kontrolerów największy napływ pacjentów przypadał na dni robocze w porze dziennej, co sugeruje, że wiele osób traktuje SOR jako sposób na ominięcie kolejek do przychodni.
Niedobór lekarzy w ratownictwie medycznym
Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że największym problemem systemu pozostaje niedobór lekarzy gotowych do pracy w ratownictwie medycznym. Wśród rekomendacji dla Ministerstwa Zdrowia znalazło się zwiększenie liczby lekarzy systemu, zwłaszcza specjalistów medycyny ratunkowej.