Na początku 2023 r. mamy poznać projekt ustawy wprowadzającej 14. emeryturę na stałe. Zapowiedziała to w rozmowie z PAP.pl minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Marlena Maląg / Radek Pietruszka / PAP

Minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg pytana, co z pracami nad ustawą o 14. emeryturze, która miałaby być świadczeniem stałym, poinformowała, że "prace nad taką ustawą trwają".



Ostateczny model i kształt pokażemy opinii publicznej i przedstawimy do prac rządu na początku 2023 r. - wyjaśniła. Będziemy szli w tym kierunku, że może 14. emerytura będzie na stałe - dodała.



Zależy nam przede wszystkim na tym, by polityka senioralna była oparta na silnym wsparciu, także finansowym - powiedziała Maląg. Przypomniała, że w poprzednim roku 14. emerytura wypłacana była w IV kwartale roku. W tym roku dlatego właśnie sierpień, bo tak szacowaliśmy, że może być szczyt tej wysokiej inflacji spowodowanej wojną na Ukrainie i sankcjami - wyjaśniła.



14. emerytura: Najważniejsze informacje

14. emerytura będzie wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w następujących terminach: 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. W systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS - wypłata nastąpi we wrześniu. Osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc, otrzymają czternastkę w październiku.

14. emerytura trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe. Co ważne, prawo do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta, będzie badane na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty - wyjaśnia prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Pełna wysokość 14. emerytury to 1217,98 zł "na rękę". Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób otrzymujących wyższe świadczenia, czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".