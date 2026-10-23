11 luksusowych samochodów zabezpieczonych przez policję. Należały do podejrzanej ws. Zondacrypto

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11 luksusowych samochodów wartych około 4 mln zł zabezpieczyli policjanci z Katowic. Pojazdy należały do jednej z podejrzanych w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalutowej Zondacrypto i zaginięcia Sylwestra Suszka – przekazała rzeczniczka Prokuratura Generalnego prok. Anna Adamiak.

Policjanci działali na polecenie prokuratora ze specjalnego zespołu powołanego do sprawy Zondacrypto. Podejrzana kobieta została wcześniej aresztowana na trzy miesiące.

Prok. Adamiak przekazała też, że w środę odbyło się spotkanie Prokuratora Generalnego i prokuratorów ze specjalnego zespołu nr 4 ds. Zondacrypto z syndykiem spółki BB Trade Estonia (operatora Zondycrypto) i przedstawicielami wierzycieli.

„Głównym tematem rozmów były możliwości współpracy w zakresie identyfikacji i zabezpieczania składników majątkowych, które mogą mieć znaczenie dla zaspokojenia roszczeń pokrzywdzonych klientów giełdy” - zaznaczyła prok. Adamiak.

125 mln zabezpieczone, ale nie wszystko trafi do pokrzywdzonych

Dotychczas w tym postępowaniu zabezpieczono około 125 mln zł. Jednak część składników majątkowych jest związana z innymi wątkami sprawy, a nie pochodzi z korzyści uzyskanych kosztem klientów Zondacrypto.

„Oznacza to, że nie wszystkie zabezpieczone aktywa mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonych klientów giełdy” - podkreśliła prok. Adamiak.

Wyjaśniła też, że postępowanie karne i postępowanie upadłościowe są odrębnymi procedurami i służą realizacji różnych celów.

„Prokuratura ustala, czy w związku z działalnością giełdy doszło do przestępstw, i gromadzi materiał dowodowy niezbędny do pociągnięcia ewentualnych sprawców do odpowiedzialności karnej. Zadaniem syndyka jest natomiast ustalenie i zgromadzenie majątku masy upadłościowej oraz podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń cywilnoprawnych wierzycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami” - dodała.

Połączone śledztwa

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r. W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowano m.in. byłego już szefa PKOl Radosława Piesiewicza.