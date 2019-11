Już 11 listopada w Krakowie odbędzie się Bieg Niepodległości. To charytatywna akcja, dzięki której można pomóc oddziałowi kariologii dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu.

Cały czas mamy wielkie potrzeby, w tym roku zbieramy na nowe narzędzie chirurgiczne - mówi organizator biegu kardiolog profesor Janusz Skalski. Przecież bez przerwy potrzebujemy, to wszystko jest wykorzystywane co do złotówki. Brakuje bardzo pieniędzy w Polsce. To nieprawda że są środki, musimy to zrozumieć, że cały czas jesteśmy w wielkiej potrzebie - podkreśla Skalski.

Jak podkreśla, personel szpitala chce leczyć ludzi na najwyższym poziomie. Pompy infuzyjne się pozużywały, a je też kupiliśmy z funduszy fundacyjnych. Imadła, pęsety nie trzymają, nożyczki się zużywają, to są prozaiczne rzeczy a bardzo drogie - mówi.

Bieg główny na dystansie 11 kilometrów zacznie się przy Hali Cracovii przy ulicy Focha w Krakowie już o 14:00. Tego dnia można też wziąć udział w Krakowskiej Mili Niepodległości - biegu na dystans 1918 metrów. Dla dzieci i młodzieży będą zorganizowane osobne zawody w kilku kategoriach wiekowych.

Podczas biegu będą zbierane pieniądze na rzecz Fundacji Schola Cordis profesora Janusza Skalskiego.