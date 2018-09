Policja zatrzymała 10 kibiców klubu Wisła Płocka, którym przedstawiono zarzuty udziału w bójce. Doszło do niej podczas meczu Wisły z Miedzią Legnica, który odbył się w sobotę. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania. Za udział w bójce grozi do 3 lat więzienia.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Zatrzymani mają od 20 do 40 lat. Uczestnikami bójki były osoby "kibicujące" płockiej drużynie. W czasie tego zdarzenia nikt nie doznał poważniejszych obrażeń - poinformował w środę rzecznik płockiej policji Krzysztof Piasek.

Jak wyjaśnił, do bójki doszło w sobotę, 15 września, na stadionie Wisły Płock, w okolicy kas. Płoccy kibice sami między sobą, w sposób siłowy, wymieniali poglądy - zaznaczył Piasek. Dodał, iż w wyniku podjętych działań, policjanci zabezpieczający spotkanie zatrzymali po meczu 9 osób uczestniczących w bójce - wszyscy zostali doprowadzeni do Komendy Miejskiej Policji w Płocku.



Dalsze czynności prowadzone w sprawie, pozwoliły na zatrzymanie wczoraj dziesiątej osoby. Funkcjonariusze nadal jednak prowadzą ustalenia. Nie wykluczają kolejnych zatrzymań - podkreślił rzecznik płockiej policji. Przypomniał, że zgodnie z kodeksem karnym za udział w bójce przewidziana jest kara do 3 lat pozbawienia wolności.



W sobotnim meczu ósmej kolejki ekstraklasy piłkarze Wiły Płock zremisowali u siebie z Miedzią Legnica 2:2.