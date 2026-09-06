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„Zostałem prezydentem zbyt późno”. Nawrocki tłumaczy się podczas dożynek

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 września (12:33)

Rolnicy są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego Polski, bez którego nie ma suwerenności państwa – stwierdził w niedzielę prezydent Karol Nawrocki podczas dożynek na Jasnej Górze w Częstochowie. W swoim przemówieniu wrócił też do kwestii umowy UE z krajami Mercosur. Nawrocki stwierdził, że „został prezydentem zbyt późno” i gdy rozmawiał z premierką Włoch czy prezydentem Francji, to „wszystko poszło za daleko”.

„Zostałem prezydentem zbyt późno”. Nawrocki tłumaczy się podczas dożynek
Prezydent Karol Nawrocki przemawia podczas głównych uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze/fot. Waldemar Deska /PAP
  • Prezydent na dożynkach mówił o polskiej wsi.
  • Podkreślił znaczenie jego inicjatywy ustawodawczej ws. „zakazu sprzedaży polskiej ziemi”.
  • Jak Karol Nawrocki odniósł się do umowy UE-Mercosur?
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Nawrocki: Rolnicy są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego Polski

Karol Nawrocki w swoim przemówieniu na Jasnej Górze podkreślił, że wieś jest ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego.

Rolnicy zaś – jak mówił prezydent – dostarczając wysokiej jakości żywność, są gwarancją bezpieczeństwa Polski. Bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności. Bowiem każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom – powiedział.

Inicjatywy ustawodawcze prezydenta ws. wsi i rolników

Karol Nawrocki przypomniał też, że złożył inicjatywę ustawodawczą „o zakazie sprzedaży polskiej ziemi i wydłużeniu tego zakazu na lat 10”.

Ta inicjatywa przeszła przez polski parlament, choć niestety została ocięta, wykastrowana także przez tych, którzy powinni o polską wieś dbać (...) Tak, jak wam obiecałem w kampanii wyborczej, tak o polską ziemię się upomniałem i ta ustawa, choć niedoskonała, jest – powiedział.

Wskazał też na inicjatywę ustawodawczą o ochronie funkcji produkcyjnej wsi.

Polski rolnik nie będzie tłumaczył się z tego, że prowadzi swoją działalność gospodarczą i rolniczą (...) Wierzę, że w polskim parlamencie ta inicjatywa ustawodawcza zostanie przyjęta. Już niebawem – dodał.

„Zostałem prezydentem zbyt późno”

Prezydent przypomniał, że podjął także walkę ws. umowy UE z państwami Mercosur, choć – jak przyznał – nie udało się jej zablokować.

Zostałem prezydentem zbyt późno. Gdy prowadziłem rozmowy z premier (Włoch, Giorgią) Meloni, z prezydentem (Francji, Emmanuelem) Macronem (...), to wszystko poszło za daleko – ocenił Nawrocki.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Karol Nawrocki wieś rolnictwo
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