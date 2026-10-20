„Zasłona dymna”. Poseł koalicji rządzącej o sporze wokół TK

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W Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł wchodzącego w skład koalicji rządzącej klubu Centrum w zaskakujący sposób ocenił spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, który rozgorzał z nową mocą po sejmowym ślubowaniu Macieja Berka. „To jest trochę taka zasłona dymna, bardzo na rękę dwóm największym partiom - Koalicji Obywatelskiej i Prawu i Sprawiedliwości” - ocenił szef sejmowej komisji gospodarki i rozwoju.

Komarewicz: To zaprzeczenie standardom, które obiecaliśmy

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM Rafał Komarewicz ostro ocenił wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Warto przypomnieć, że jeszcze kilka tygodni temu Berek był ministrem rządu Donalda Tuska, a lider Koalicji Obywatelskiej nazywał go swoją „prawą ręką”.

Komarewicz: Nie możemy pozwolić na to, żeby społeczeństwo dostawało w twarz od Ukraińców Czas: 20:20

Chyba z półtora roku temu przekonywali mnie koledzy z Koalicji Obywatelskiej do tego, żeby zagłosować za tym, żeby w Trybunale Konstytucyjnym nie było polityków. Potem wysyłają polityka do Trybunału Konstytucyjnego. To tutaj jest zaprzeczenie pewnym standardom, które obiecaliśmy Polakom - ocenił ostro poseł klubu Centrum.

Zdaniem Komarewicza widoczna w ostatnich dniach eskalacja emocji wokół TK jest na rękę Platformie Obywatelskiej oraz Prawu i Sprawiedliwości. To jest trochę taka zasłona dymna - sugerował parlamentarzysta.

Komarewicz: Nie możemy pozwolić na to, żeby społeczeństwo dostawało w twarz od Ukraińców "Jesteśmy w trudnej sytuacji. Z jednej strony nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nie pomagać Ukraińcom. Z drugiej strony nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nasze społeczeństwo i państwo dostawało w twarz od Ukraińców" - mówił w…

„Zajmijmy się poważnymi rzeczami”

Gość RMF FM przedstawił też tezę bardzo śmiałą jak na członka koalicji 15 października - że temat Trybunału wprost nie dotyczy Polaków, a dodatkowo nie jest dla nich zrozumiały.

Zajmijmy się sprawami dotyczącymi ochrony zdrowia. Zmienia się model gospodarczy. Musimy zastanowić się, gdzie nasze dzieci będą miały pracę. To są rzeczy podstawowe, którymi powinniśmy się zajmować - wyliczał rozmówca Joanny Górskiej w RMF FM.

Parlamentarzysta Centrum zwrócił też uwagę, że od ponad dekady sytuacja w polskim sądownictwie tylko się pogarsza.

Obarczamy winą albo PiS, albo KO. Uważam, że to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, zasłona dymna. Zajmijmy się naprawdę poważnymi rzeczami, które interesują Polaków - podsumował Komarewicz.

Co dalej z TK? Końca zamieszania nie widać

Na razie nie wiadomo, czym zakończy się polityczna wymiana ciosów ws. Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek wszedł we wtorek do części sędziowskiej gmachu, ale jak czytamy w komunikacie TK, zrobił to za zgodą prezesa Bogdana Święczkowskiego. Nadal nie dopuszczono go do orzekania. Kontrowersje budzi m.in. fakt, że złożył przysięgę bez fizycznej obecności prezydenta.

„Słynne drzwi jednak otwarte, kawa wypita, kolejne dokumenty złożone. Do zwykłej sędziowskiej pracy też niedługo będzie się można zabrać” - napisał Maciej Berek na portalu X, publikując zdjęcia z TK. Nie zdradził jednak, na czym opiera swoje przekonanie, że wkrótce będzie mógł rozpocząć pracę sędziego.