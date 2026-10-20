RMF24

"Jesteśmy w trudnej sytuacji. Z jednej strony nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nie pomagać Ukraińcom. Z drugiej strony nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nasze społeczeństwo i państwo dostawało w twarz od Ukraińców" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Rafał Komarewicz, poseł klubu Centrum. W ten sposób skomentował informację, że Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła rok 2027 r. rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz jej dowódcy Romana Szuchewycza.

„To są bohaterowie, którzy zabijali Polaków”

Rafał Komarewicz uznał decyzję Lwowskiej Rady Obwodowej ws. ogłoszenia roku UPA za skandal.

Oni mają swoich bohaterów, ale pamiętajmy, że to są bohaterowie, którzy zabijali Polaków - zwrócił uwagę poseł klubu Centrum.

RMF FM

Powinniśmy na pewno wspierać Ukrainę w walce, natomiast powinniśmy być bardziej stanowczy, jeżeli chodzi o nasze interesy - apelował gość Joanny Górskiej.

Komarewicz: Nie możemy pozwolić na to, żeby społeczeństwo dostawało w twarz od Ukraińców Czas: 20:20

Komarewicz mówił też o tym, że polska dyplomacja powinna ostro reagować, jeśli miała wcześniej informacje o planach ogłoszenia roku UPA przez Lwowską Radę Obwodową. Zauważył także, że w rządzie jest specjalna osoba od kontaktów z Ukrainą - Paweł Kowal (pełnomocnik ds. odbudowy Ukrainy - przyp. red.).

Ja uważam, że jeżeli coś się nie sprawdza, powinny być zmiany osób, które tym się zajmują - ocenił poseł klubu Centrum. Mówił też, że tak jak większość Polaków ma dyskomfort w związku z faktem, że mimo ogromnej pomocy z naszej strony Ukraińcy gloryfikują osoby, które odpowiadały za masowe mordowanie Polaków.

Coś jest nie tak. Albo nasza dyplomacja w stosunku do nich jest zbyt łagodna, albo trudno się z nimi porozumieć - spekulował gość RMF FM.

Decyzją władz Lwowa 2027 będzie rokiem UPA Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 rok rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), jej dowódcy Romana Szuchewycza oraz poety i działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Ołeha Olżycza.

Komarewicz o Domańskim: Daję panu ministrowi szansę

Jednym z tematów rozmowy był także wniosek odwołanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Rafał Komarewicz przyznał, że ma do niego uwagi, ale nie zagłosuje za wotum nieufności.

Daję panu ministrowi szansę do 19 grudnia. Wtedy będzie głosowanie nad budżetem. To jest dla mnie ostateczny termin, kiedy będziemy wiedzieli, czy ta dziura zostanie jakoś załatana, czy się okaże, że pan minister nie ma wystarczających kompetencji do tego, by rządzić finansami Polski - tłumaczył poseł klubu Centrum w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Rozmówca Joanny Górskiej przyznał, że od kilku miesięcy próbuje się spotkać z ministrem Domańskim jako szef sejmowej komisji gospodarki i rozwoju. Ustaliliśmy chyba na lipiec termin spotkania. To już 3 miesiące temu - zauważył.

Komarewicz wyjaśnił, że chciałby porozmawiać z Domańskim m.in. o pakiecie dla klasy średniej.

Zaproponowałem 45 tysięcy kwoty wolnej od podatku i drugi próg podatkowy 200 tysięcy zł - wyliczał. Zwracał też uwagę, że polska gospodarka potrzebuje obecnie pobudzenia.

Zaczynają się zwolnienia grupowe. W Krakowie jest dużo centrów usług wspólnych. Dużo osób do mnie pisze, że te centra się przenoszą za granicę. Krakowianie tracą pracę - analizował poseł Centrum. Jak dodał, o tym również chciałby porozmawiać z szefem resortu finansów.

Jestem posłem, który wspiera dalej koalicję, chociaż moja cierpliwość się kończy co do tego - zdradził Komarewicz.

Temat aborcji w Sejmie. Komarewicz proponuje referendum

Joanna Górska pytała swojego gościa także o powrót posłów do tematu aborcji. Rafał Komarewicz oświadczył, że już dawno powinien nastąpić powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego. Dodał, że poprze również drugi projekt, dotyczący depenalizacji aborcji.

Na uwagę, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisze nowych ustaw w tej sprawie, gość RMF FM uznał, że najlepszym rozwiązaniem byłoby referendum dotyczące aborcji.

Referendum, które byłoby powtarzane np. co 5 lat, to byłoby najlepsze rozwiązanie - przekonywał poseł Centrum. Decydowanie tutaj przez pana prezydenta czy przez Sejm to jest faktycznie trochę markowanie - ocenił.

Komarewicz przyznał, że jego pomysł nie ma obecnie szans na realizację, bo brakuje woli politycznej, by przeprowadzić referendum w sprawie aborcji.



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