Ustawa antyalkoholowa 2.0 - co znajdzie się w nowym projekcie? Ustalenia RMF FM

RMF24

Zakaz małpek, bezwitrynowa sprzedaż czy minimalna cena alkoholu to niektóre propozycje, które znajdą się w ustawie antyalkoholowej 2.0 - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Projekt, który ma zostać złożony przez komisję zdrowia, prawdopodobnie pojawi się na przełomie roku.

W tym tygodniu Senat zajmie się ustawą antyalkoholową, którą kilka tygodni temu przyjął Sejm. Mimo że PSL miało kilka uwag do ostatecznego kształtu projektu, to jednak został on przegłosowany.

Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju w godz. 22.00-6.00 (z zakazu wyłączone będę m.in. lokale gastronomiczne). Przepisy dają też gminom możliwość wprowadzenia na ich terenie zakazu sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży w godz. 21:00-22:00 lub 6:00-9:00.

Regulacja wprowadza również całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za jego złamanie przewidziano karę grzywny od 30 tys. zł do 1 mln zł lub ograniczenia wolności.

Według ustaleń RMF FM sejmowa komisja zdrowia zamierza złożyć kolejną nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Mają się w niej znaleźć zapisy, z których zrezygnowano w trakcie procedowania przyjętego ostatnio projektu.

Obligują nas notyfikacje, czyli uzgodnienia z krajami Unii Europejskiej i krajami wspólnego handlu. Dlatego też to rozwiązanie nie zostało wcześniej zainicjowane w nowelizacji ustawy antyalkoholowej, którą przegłosowaliśmy kilka tygodni temu w Sejmie, bo właśnie to by nam wydłużyło prawdopodobnie o rok cały proces legislacyjny - tłumaczy wiceprzewodnicząca sejmowej komisji zdrowia Wioleta Tomczak z Polski 2050.

Co znajdzie się w ustawie?

Według naszych ustaleń, oprócz zakazu sprzedaży tzw. „małpek”, w nowelizacji ustawy znajdą się zapisy o bezwitrynowej sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.

Osoby, które chcą zakupić alkohol na stacjach paliw, nie będą widziały tego alkoholu tak jak w standardowym sklepie. Musimy mieć taką świadomość, że np. badania grupy abstynentów z Gdańska pokazują, że aż 70, 80 procent osób, które są w kryzysie alkoholowym, kupują alkohol na stacjach – zaznacza Tomczak. Jej zdaniem regulacje powinny sprawić, że odwiedzający stacje nie będą kuszeni alkoholem. Podobne rozwiązania stosowane są przy sprzedaży papierosów.

Co jeszcze może znaleźć się w nowelizacji? Myślę, że w tym komisyjnym projekcie pojawi się też minimalna cena alkoholu, która sprawi, że to będzie takie dopełnienie tego zakazu promocji cenowych, aby alkohol po prostu miał taką cenę, która nie będzie kusiła przed zakupem. Do tego to, co stosunkowo najbardziej rozgrzewa opinię publiczną, czyli całkowity zakaz sprzedaży alkoholu w małych pojemnościach, czyli tak zwanych małpek - podkreśla Wioleta Tomczak.

Według naszych ustaleń projekt zostanie złożony na przełomie roku, jednak to będzie zależało od ostatecznego finału procesu legislacyjnego ustawy antyalkoholowej, która właśnie jest w Senacie. Złożenie tej ustawy, jej kształt, będzie zależał od tego, czy prezydent podpisze tę aktualnie procedowaną ustawę. Jeżeli pan prezydent będzie miał jakiekolwiek zastrzeżenia do tego poselskiego, przyjętego przez Sejm projektu, to być może pewne zapisy po prostu, zredagujemy i w tym komisyjnym projekcie ustawy raz jeszcze złożymy - dodaje posłanka Polski 2050.

Choć w ostatnim czasie swoją ustawę dotyczącą zakazu sprzedaży tzw. „małpek” złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, to komisja zdrowia zamierza i tak zaproponować swój projekt, w którym ten zapis się znajdzie. Wówczas niewykluczone, że Sejm będzie pracował nad obydwiema propozycjami.