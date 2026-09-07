„Ukręci łeb wszystkim sprawom”. PiS zawiadamia prokuraturę ws. wystąpienia Tuska

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Posłowie PiS zapowiedzieli złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez premiera Donalda Tuska przestępstwa polegającego na ujawnieniu w Sejmie informacji ze śledztwa dotyczącego Zondacrypto. Premier w piątek zacytował z mównicy sejmowej fragmenty zeznań świadka w śledztwie dot. Zondacrypto. Szef rządu mówił też o „szokującej infiltracji środowisk politycznych przez ludzi zaangażowanych w ten proceder”. Prokurator Generalny Waldemar Żurek twierdzi, że „premier miał prawo ujawnić te zeznania”.

W piątek Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta ws. ustawy o rynku kryptoaktywów. Przed głosowaniem premier Donald Tusk zacytował fragmenty zeznań świadka w śledztwie dot. giełdy kryptowalut Zondacrypto.

PiS składa zawiadomienie

W poniedziałek na konferencji prasowej poseł PiS Michał Woś poinformował o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska. Według niego chodzi o złamanie art. 12 par. 1 i 2 Prawa o prokuraturze.

Donald Tusk, wychodząc na mównicę sejmową, poinformował, że został upoważniony przez Prokuratora Generalnego do tego, żeby mógł otrzymać, zapoznać się z materiałami z postępowania. Materiały ze śledztwa są tajne, a ujawnienie tajnych informacji pochodzących ze śledztwa jest przestępstwem przewidzianym w kodeksie karnym, ściganym z oskarżenia publicznego – powiedział w poniedziałek poseł Woś.

Woś: Na mównicę powinien wyjść Żurek

Polityk PiS przekonywał, że „prawo o prokuraturze w tym zakresie jest jednoznaczne”.

Artykuł 12 paragraf 1 upoważnia prokuratora generalnego do poinformowania „innych organów”, jeżeli sprawa jest ważna z perspektywy bezpieczeństwa państwa lub ważny interes publiczny przemawia, natomiast nie upoważnia, żeby te inne organy, jakimi jest prezes Rady Ministrów, mogły tą informacją dysponować, przekazywać dalej, informować też inne organy. A takim innym organem jest też Sejm - powiedział Woś.

Jeżeli więc już (rządzący) chcieli uprawiać szopkę polityczną, którą w piątek widzieliśmy, to powinien był na mównicę wyjść prokurator Żurek i poinformować, zgodnie z artykułem 12, co jest na rzeczy. Tak się nie stało – dodał.

Jego zdaniem rządzący nie zastosowali się również do art. 12 par. 2 prawa o prokuraturze. Ten z kolei stanowi, że mediom, szeroko: opinii publicznej, można przekazywać materiały ze śledztwa, jeżeli taka jest decyzja prokuratora, ale także to może zrobić prokurator generalny, krajowy lub prokurator - wskazał.

Jak zauważył, premier „prokuratorem nie jest, w związku z tym doszło do złamania prawa”.

Stąd składamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Donalda Tuska i współdziałające z nim osoby – przekazał poseł PiS, dodając, że „nie może być tak, że na użytek walki politycznej nie ma żadnych granic, a prawo nie obowiązuje.

Poseł PiS Kacper Płażyński wskazywał z kolei, że „tajne informacje ze śledztwa są tajne dlatego, by potencjalnie nie wpływać na jego wyniki, a osoby, które mogłyby chcieć zapoznać się z zeznaniami ludzi oskarżonych czy świadków, nie miały takich możliwości”. Płażyński ocenił, że premier „będzie miał kłopoty, by wyjaśnić, w jaki sposób odnalazł podstawę prawną do tego, żeby takie, a nie inne informacje przekazać opinii publicznej”.

Głośnie wystąpienie Donalda Tuska

Donald Tusk przed piątkowym głosowaniem ws. prezydenckiego weta ws. ustawy o kryptoaktywach zacytował fragment zeznań głównego świadka w aferze Zondacrypto.

„Zbyszek (Ziobro – przyp. red.) zapoznał się z aktami. (...) Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił” - zacytował zeznania świadka Tusk.

W dalszej części protokołu zeznający - jak wskazał premier - powiedział, że „rekompensata zostanie wypłacona ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał jego brat, a była to fundacja Suwerennej Polski”.

„Umówiliśmy się na łączną kwotę 2 mln zł. Wypłaciłem 500 tys. zł ze swojego rachunku bankowego. Dalsze wpłaty były niemożliwe, ponieważ bank zadawał setki pytań i finalnie wypowiedział umowę rachunku bankowego. Ziobro przestraszył się i podobno chciał zwracać pieniądze. Ale w ostatnim czasie sam publicznie przyznał, że wypłacił sobie z fundacji te pieniądze i przeznaczył na swoje potrzeby” - czytał Tusk.

Żurek: Premier zrobił to w celu społecznym

Minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Waldemar Żurek, pytany w piątek po głosowaniu, dlaczego premier cytował fragmenty zeznań z toczącego się śledztwa, odparł: Ponieważ mamy pewne etapy śledztwa już pozamykane i mamy zebrane dowody w tym zakresie, ja mam możliwość, zgodnie z artykułem 12 ustawy o prokuraturze, ujawnić dla dobra publicznego i dla dobra obywateli, (...) materiały z postępowania, jeżeli, moim zdaniem, nie utrudnią prowadzenia tego postępowania.

Przekazał, że zrobił to w celu społecznym i - jak podkreślił - będzie bronił tej decyzji, bo „najważniejsze było to, żeby obywatel Polski był chroniony przed takimi właśnie piramidami finansowymi, które mogą się kryć za pięknymi nazwami”. Żurek zaznaczył, że „premier miał prawo ujawnić (te zeznania)”.

Rzecznik rządu: Wymagał tego interes i dobro państwa

Również rzecznik rządu Adam Szłapka przekonywał później, że premier ujawnił informację dot. śledztwa Zondacrypto, bo wymaga tego interes i dobro państwa.

Jak wiemy, kryptowaluty są wykorzystywane także w transakcjach pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za sabotaż. Wykorzystują to obce służby - dodał Szłapka.

Afera Zondacrypto

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod katem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.