Służby zbadają prezydenckie weto? Nowacka stanowczo ws. eDziennika

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Ministra edukacji Barbara Nowacka planuje zwrócić się do służb, by zbadały, czy prezydenckie weto do ustawy o eDzienniku nie jest wynikiem „działań lobbingowych”. Zwróciła uwagę na zbieżność argumentów prezydenta i operatorów komercyjnych dzienników elektronicznych.

„Zarzuty prezydenta sprawiają wrażenie stricte lobbystycznych”

Prezydent Karol Nawrocki w piątek zawetował nowelizację ustaw Prawo oświatowe oraz o systemie informacji oświatowej. Miała umożliwić przeprowadzenie w roku szkolnym 2026/2027 pilotażu eDziennika w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Państwowy, bezpłatny eDziennik, zintegrowany z Systemem Informacji Oświatowej (SIO), miał być od kolejnego roku szkolnego 2027/2028 alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych.

Zarzuty pana prezydenta sprawiają wrażenie zarzutów stricte lobbystycznych. Wdrożenie bezpłatnego dziennika dla rodziców poprzedzone rocznym pilotażem w wybranych szkołach, które się (...) zapisały do pilotażu, było sensownym rozwiązaniem – powiedziała ministra edukacji w niedzielę w TVP Info.

Ministra edukacji planuje zwrócić się do służb ws. prezydenckiego weta

Nowacka zapewniła, że w państwowym eDzienniku nie byłyby gromadzone nadmiarowe dane. Z kolei te, które by do niego trafiły – jak przekonywała – byłby bezpieczne.

Państwo dobrze zabezpiecza dane – podkreśliła szefowa resortu edukacji.

Zaznaczyła, że rodzice nie musieliby też płacić za dostęp do dziennika elektronicznego za pośrednictwem aplikacji, tak jak robią to obecnie korzystając z komercyjnych eDzienników.

Niemądre weto uderzające po kieszeni rodziców i bardzo, bardzo lobbystyczne, bo zyskują na tym dwie prywatne firmy, a tracą rodzice – powiedziała Nowacka.

Planuję poprosić służby, by sprawdziły, czy nie doszło tam do niewłaściwych działań i działań lobbingowych takich wprost, ale też czytałam uzasadnienie do weta i czytałam kilka pism, które też trafiały do ministerstwa we współpracy z dwoma głównymi operatorami przygotowywane i to są właściwie te same słowa – wskazała.

Nowacka: Ustawa o eDzienniku jest dobrze przygotowana

Czy to był lobbing płatny, czy lobbing, bo ktoś, kogoś przekonał, że to będzie korzystne – nie wiem. Ale zakładałabym jednak, że otoczenie pana prezydenta umie wyważyć po czyjej stronie stoi: czy po stronie rodziców i bezpieczeństwa danych dzieci, czy stoi po stronie firm. Wybrali firmy, które mają duże zyski, dla których to jest ważny rynek i byłoby im, nie wiem, może niewygodnie konkurować z bezpłatnym, bezpiecznym eDziennikiem – zaznaczyła ministra edukacji Barbara Nowacka.

Zapewniła, że ustawa jest dobrze przygotowana.

Prezydent nam zarzuca, że robimy pilotaż. Jak robić pilotaż inaczej niż przez rok od 1 września w wybranych szkołach? Jeżeli zarzutem było, że eDziennik jest drogi, to miało to być 20 mln zł rocznie. Polskę stać na przygotowanie i utrzymanie przez 10 lat eDziennika – powiedziała Nowacka.

Według niej firmy komercyjne, które dziś prowadzą dzienniki elektroniczne, zarabiają na rodzicach znacznie więcej. Szefowa MEN oceniła zarzuty prezydenta jako „kompletnie nietrafione”.

Pilotaż i ankiety – co zakładała zawetowana ustawa?

Celem zawetowanej ustawy było umożliwienie przeprowadzenia przez MEN pilotażu centralnego bezpłatnego dla rodziców i szkół eDziennika. Miał być przeprowadzony w wybranych publicznych i niepublicznych szkołach oraz w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne.

Pilotaż miał służyć przetestowaniu funkcjonowania eDziennika w aspektach organizacji, sprawności i poprawności działania oraz skuteczności zabezpieczenia przetwarzanych danych. Przetestowanie funkcjonowania miało objąć szczególnie sprawdzenie procesu przepływu danych, sposobu i poziomu ich zabezpieczenia oraz sprawności i poprawności działania.

Następnie miały być przeprowadzone ankiety wśród dyrektorów, nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów i rodziców oceniające pilotaż. Finalnie miał on posłużyć „przygotowaniu docelowych rozwiązań technicznych pozwalających na uruchomienie pełnej funkcjonalności systemu” od roku szkolnego 2027/2028.

Dlaczego prezydent zawetował ustawę o eDzienniku?

W opublikowanym nagraniu uzasadniając weto, prezydent Karol Nawrocki przekazał, że sama idea wprowadzania cyfrowych rozwiązań w postaci eDziennika jest słuszna i powinna być realizowana, ale w jego ocenie istnieją problemy wynikające z ustawy.

Prezydent wskazał m.in. bezpieczeństwo dzieci. Argumentował, że ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu, zawierającego wrażliwe dane uczniów: numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencję, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a – w jego ocenie – nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.

Prezydent wskazał też na koszty związane z eDziennikiem oraz na „chaos organizacyjny”. Argumentował, że „pilotaż ma ruszyć bardzo szybko, a cały system ma obowiązywać od września 2027 r.”.

Nauczyciele zwracają uwagę na to, że szkoły potrzebują czasu, szkoleń i odpowiedniego przygotowania – dodał.

W sobotę na konferencji prasowej w Juracie Karol Nawrocki powiedział, że jeśli trafi do niego dobra ustawa, to ją podpisze. Przywołał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi, którą w 2025 r. zawetował.

Tyle było krzyków wokół „ustawy łańcuchowej”. Ostatecznie została poprawiona, została podpisana – powiedział Nawrocki. Tak samo jest z eDziennikiem – ocenił.