Serbia pochowała „rzeźnika Bałkanów” z honorami. Bośnia grzmi

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Szef MSZ Bośni i Hercegowiny Elmedin Konaković zapowiedział we wtorek sprowadzenie relacji między swoim krajem a Serbią „do najniższego poziomu” w związku z tym, że były dowódca bośniackich Serbów, zbrodniarz wojenny Ratko Mladić został pochowany w Belgradzie z pełnymi honorami wojskowymi.

Pogrzeb skazanego za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, Ratko Mladić odbył się w poniedziałek w Belgradzie na cmentarzu Topczider. Mladić zmarł w czwartek w szpitalu w Hadze, gdzie od lat przebywał w więzieniu.

Nie żyje „rzeźnik Bałkanów”, skazany za ludobójstwo Ratko Mladić W wieku 84 lat zmarł Ratko Mladić – skazany za ludobójstwo były dowódca bośniackich Serbów - podaje Reuters. To właśnie on dowodził oddziałami odpowiedzialnymi między innymi za rzeź w Srebrenicy, gdzie wymordowano 8 tys. muzułmanów i oblężenie…

„Rzeźnik Bałkanów” pochowany z honorami wojskowymi

Uroczystość pogrzebowa odbyła się z pełnymi honorami wojskowymi. Udział w niej wzięło co najmniej sześciu serbskich ministrów, w tym szefowie resortów obrony i sprawiedliwości, a także wszyscy czołowi politycy Republiki Serbskiej (RS) i Milorad Dodik, były prezydent tej autonomicznej części Bośni i Hercegowiny.

Stanowcza reakcja Sarajewa

W reakcji na gloryfikację Mladicia Bośnia wydaliła dwóch serbskich dyplomatów z Sarajewa i wycofała kilku swoich dyplomatów oraz część personelu swojej ambasady w Belgradzie. Konaković zapowiedział, że osobiście zaangażuje się w sprowadzenie relacji między BiH a Serbią „do najniższego poziomu”.

„Władze Serbii przekroczyły wszelkie możliwe granice tym, co zrobiły wczoraj i w poprzednich dniach, przyjmując ciało Ratko Mladicia w Belgradzie” - napisał na platformie X.

Wcześniej we wtorek brytyjskie MSZ wezwało szefa ambasady Serbii, by potępić uroczystości pogrzebowe Mladicia. Resort ostrzegł w komunikacie przed wybielaniem zbrodni i pisaniem historii na nowo.

Kim był Ratko Mladić?

Ratko Mladić zmarł 27 sierpnia br., odbywając w Hadze karę dożywotniego więzienia. Miał 84 lata.

Został aresztowany w Serbii 26 maja 2011 roku, a sześć lat później Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii skazał go na dożywocie. Uznano go za winnego zbrodni ludobójstwa, popełnionej latem 1995 r. w Srebrenicy w Bośni i Hercegowinie na około 8 tys. bośniackich muzułmanów, a także prześladowań i przymusowych wysiedleń na terenie całej Bośni, terroryzowania ludności cywilnej podczas oblężenia Sarajewa oraz przetrzymywania sił pokojowych ONZ jako zakładników w 1995 r.