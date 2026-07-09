Senator KO na celowniku prokuratury. Polityk zdecydował ws. immunitetu

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Senator KO Marcin Zawiła powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że zrzeknie się immunitetu senatorskiego i będzie odpowiadał przed sądem jak każdy obywatel. Śledczy chcą postawić byłemu prezydentowi Jeleniej Góry zarzuty w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości przy sprzedaży lokali należących do gminy.

Senator KO zrzeknie się immunitetu. Czego dotyczy śledztwo?

Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy sprzedaży lokali mieszkalnych przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze. Prowadzi je od marca 2023 roku Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

W toku tego śledztwa uzyskano materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający popełnienie przez senatora Marcina Zawiłę przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – przekazała w czwartek w komunikacie rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Aby prokurator mógł postawić byłemu prezydentowi Jeleniej Góry zarzuty w tym śledztwie, Senat musi się zgodzić na uchylenie mu immunitetu. W czwartek prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał marszałek Senatu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej wniosek o wyrażenie zgody przez Senat na pociągnięcie Zawiły do odpowiedzialności karnej.

Senator w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że zrzeknie się immunitetu i będzie odpowiadał przed sądem jak każdy obywatel. Jak podkreślił, sprawa, która jest przedmiotem śledztwa, jest sprzed dziesięciu lat.

Ta sprawa dotyczy przydziału mieszkania osobom, które straciły lokal po pożarze. Przyznano im mieszkanie do remontu we własnym zakresie, bo taka kategoria istnieje. Podjąłem taką decyzję, bo ci ludzie kwalifikowali się do tego przydziału – podkreślił Zawiła.

„Działał na szkodę interesu publicznego”

Do nieprawidłowości, których zdaniem prokuratury miał się dopuścić Zawiła, doszło w okresie od 30 listopada 2016 r. do 17 lipca 2018 r. Według śledczych Zawiła miał nie dopełnić obowiązków i przekroczyć uprawnienia, wyrażając pisemną zgodę na przydział lokalu mieszkalnego konkretnym osobom, mimo że „obowiązujące przepisy prawa miejscowego nie przewidywały możliwości podjęcia takiej decyzji z pominięciem trybu ofertowego”.

Lokal ten, według prokuratury, pierwotnie był przeznaczony do sprzedaży na wolnym rynku. Najemcy, na których „zgodził się” Zawiła, wyremontowali lokal na własny koszt, zawarli z miastem umowę najmu, a finalnie kupili to mieszkanie z zastosowaniem bonifikaty.

W następstwie czego miasto Jelenia Góra zbyło lokal na rzecz jego najemców z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 99 proc., czym działał (były prezydent Jeleniej Góry – przyp. red.) na szkodę interesu publicznego – podała prokuratura.

Według śledczych Zawiła „działał wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby”. Za przestępstwo, o które podejrzewany jest senator grozi do 10 lat więzienia.

Wrocławskie śledztwo objęło pięcioro urzędników jeleniogórskiego magistratu oraz trzy inne osoby. W październiku 2025 r. skierowano przeciwko nim akt oskarżenia. Sprawę rozpatrzy Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.