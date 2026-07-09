Senator KO w tarapatach. Jest wniosek o uchylenie immunitetu

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Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu senatorowi Koalicji Obywatelskiej. Marcin Zawiła ma usłyszeć zarzuty w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa w czasach, gdy był prezydentem Jeleniej Góry.

Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w zbywaniu lokali mieszkalnych przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze. Zostało ono wszczęte w 2023 r. Dotyczyło 5 osób pracujących w urzędzie i 3 spoza tej instytucji. W październiku 2025 r. do sądu trafił akt oskarżenia. Sprawa senatora Zawiły została wyłączona do odrębnego postępowania.

Uzyskano materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający popełnienie przez senatora Marcina Zawiłę przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - wyjaśnia Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego.

Na czym dokładnie miało polegać przestępstwo, za które zarzuty ma usłyszeć Zawiła?

Zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie, iż Marcin Zawiła, będąc funkcjonariuszem publicznym, z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa wyraził zgodę na przydział oznaczonym osobom lokalu komunalnego do remontu we własnym zakresie i na własny koszt, który następnie został im wydany. Uzyskane dowody wskazują ponadto, że po zawarciu umowy najmu lokal ten został sprzedany jego najemcom z zastosowaniem 99 proc. bonifikaty, co mogło skutkować uzyskaniem przez nich korzyści majątkowej oraz wyrządzeniem miastu Jelenia Góra szkody majątkowej w wysokości 169.542,10 zł - czytamy w komunikacie prokuratury.

Na razie senator nie odniósł się do wniosku prokuratora generalnego. Głosowanie nad uchyleniem jego immunitetu nie będzie potrzebne, jeśli sam się go zrzeknie.



