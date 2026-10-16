Putin i Nawrocki na szczycie G20? Trump chce obecności rosyjskiego przywódcy

RMF24

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że chciałby, żeby przywódca Rosji Władimir Putin przyleciał na grudniowy szczyt G20 na Florydzie w USA. Przyznał jednak, że nie wie, czy tak się stanie.

„Z pewnością chciałbym, żeby Putin tam był”

Tegoroczny szczyt G20 odbędzie się w dniach 14-15 grudnia w Miami na Florydzie, a jego gospodarzem będzie prezydent USA. Polska została zaproszona do udziału w tym wydarzeniu. W USA nasz kraj reprezentował będzie prezydent Karol Nawrocki.

Donald Trump pytany o to, czy Putin będzie na grudniowym szczycie w Miami, odparł, że nie wie, czy prezydent Rosji przyleci. Z pewnością chciałbym, żeby tam był – stwierdził prezydent USA.

Senatorowie zaapelowali o wycofanie zaproszenia dla Putina

We wrześniu sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował o zaproszeniu na grudniowy szczyt G20 na Florydzie rosyjskiego przywódcy.

Zaprosiliśmy prezydenta Putina na szczyt G20. Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem, ale również z innymi światowymi przywódcami. Mamy nadzieję, że (Putin – przyp. red.) przyjmie to zaproszenie – przekazał Rubio dziennikarzom.

Grupa amerykańskich senatorów z Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej wezwała prezydenta Trumpa, by wycofał zaproszenie dla przywódcy Rosji.

Czym jest G20?

G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Jej członkowie odpowiadają za ok. 85 proc. światowego PKB i ponad 75 proc. światowego handlu. G20 nie ma prawnych kryteriów doboru członków, nie ma też stałych struktur.