Prezydent Nawrocki twierdzi, że nie ma z kim rozmawiać o sprawach Polski

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki powiedział w środę, że strona rządowa nie jest gotowa do rozmów w najważniejszych sprawach państwa. Podczas spotkania z mieszkańcami Kulesz Kościelnych wskazał m.in. na problem deficytu finansów publicznych, który – jak podkreślił – wymaga pilnego rozwiązania.

Prezydent spotkał się z mieszkańcami Kulesz Kościelnych oraz powiatu wysokomazowieckiego. Mówił o potrzebie „głębokiego dialogu i dyskusji” między ośrodkiem prezydenckim a rządem – zarówno w sprawach lokalnych i wojewódzkich, jak i tych dotyczących całego kraju.

Potrzebuję dziś dialogu, tylko niestety, nie mam z kim go prowadzić. Nie mam z kim rozmawiać o sprawach polskich. (...) Potrzebujemy dialogu w sprawach fundamentalnych i zasadniczych, do którego strona rządowa nie jest gotowa – powiedział Nawrocki.

Jednym z najważniejszych problemów, zdaniem prezydenta, jest sytuacja finansów publicznych. Nawrocki ocenił, że „dziura finansów publicznych” nie może czekać na zmianę rządów i powinna stać się przedmiotem natychmiastowej dyskusji.

Zwrócił uwagę, że konsekwencje deficytu są widoczne szczególnie w samorządach. Jak mówił, nakładane są na nie kolejne obowiązki, bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych.

Problem, który trzeba rozwiązać, bynajmniej nie awansem na stanowisko wicepremiera człowieka, który za to odpowiada. To rzecz, którą trzeba naprawić jak najszybciej, bo nasz dom cierpi i będzie cierpiał – stwierdził prezydent.

Domański ma zostać wicepremierem

We wtorek wieczorem premier Donald Tusk poinformował, że podpisał wniosek do prezydenta w sprawie powołania ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na stanowisko wicepremiera.

Zgodnie z konstytucją członków Rady Ministrów powołuje prezydent na wniosek premiera.