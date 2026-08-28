Prezydent kontra Sejm. Wkrótce głosowanie nad wetem Nawrockiego ws. kryptowalut

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym na 2-4 września, posłowie zdecydują o losach prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Informację tę przekazał w piątek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. 11 czerwca Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę w tej sprawie, jednak tym razem presja polityczna i społeczna wydaje się wyjątkowo silna.
Premier apeluje o szybkie rozstrzygnięcie
Decyzja o wprowadzeniu głosowania zapadła po konsultacjach w ramach koalicji 15 października. Premier Donald Tusk osobiście zwrócił się do marszałka Sejmu z prośbą o pilne głosowanie nad wetem prezydenta. Szef rządu nie kryje zaniepokojenia sytuacją na rynku kryptowalut, zwłaszcza po ostatnich doniesieniach dotyczących giełdy Zondacrypto.
Sprawa nabiera kształtów, które naprawdę budzą grozę – komentował Tusk, podkreślając konieczność wprowadzenia jasnych regulacji.
Odrzucenie weta – co to oznacza?
Jeśli Sejm odrzuci weto prezydenta, ustawa o rynku kryptowalut zostanie uchwalona, a prezydent będzie zobowiązany ją podpisać. Marszałek Czarzasty nie pozostawia złudzeń co do stawki głosowania.
Odrzucenie tego weta to odrzucenie działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi - powiedział Czarzasty.
Kolejne ważne głosowanie – status osoby najbliższej
Podczas tego samego posiedzenia Sejm zajmie się także wetem prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. To kolejny projekt, który budzi spore emocje i może mieć realny wpływ na życie tysięcy Polaków.