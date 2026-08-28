Prezydent kontra Sejm. Wkrótce głosowanie nad wetem Nawrockiego ws. kryptowalut

RMF24

Już na początku września w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Podczas posiedzenia posłowie zajmą się także wetem prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej.

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym na 2-4 września, posłowie zdecydują o losach prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Informację tę przekazał w piątek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. 11 czerwca Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę w tej sprawie, jednak tym razem presja polityczna i społeczna wydaje się wyjątkowo silna.

Premier apeluje o szybkie rozstrzygnięcie

Decyzja o wprowadzeniu głosowania zapadła po konsultacjach w ramach koalicji 15 października. Premier Donald Tusk osobiście zwrócił się do marszałka Sejmu z prośbą o pilne głosowanie nad wetem prezydenta. Szef rządu nie kryje zaniepokojenia sytuacją na rynku kryptowalut, zwłaszcza po ostatnich doniesieniach dotyczących giełdy Zondacrypto.

Sprawa nabiera kształtów, które naprawdę budzą grozę – komentował Tusk, podkreślając konieczność wprowadzenia jasnych regulacji.

Tusk chce ponownego głosowania. Chodzi o prezydenckie weto Zwrócę się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów - poinformował premier Donald Tusk, rozpoczynając piątkowe posiedzenie rządu, na którym ma zostać przyjęty projekt ustawy budżetowej na 2027 r.

Odrzucenie weta – co to oznacza?

Jeśli Sejm odrzuci weto prezydenta, ustawa o rynku kryptowalut zostanie uchwalona, a prezydent będzie zobowiązany ją podpisać. Marszałek Czarzasty nie pozostawia złudzeń co do stawki głosowania.

Odrzucenie tego weta to odrzucenie działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi - powiedział Czarzasty.

Kolejne ważne głosowanie – status osoby najbliższej

Podczas tego samego posiedzenia Sejm zajmie się także wetem prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. To kolejny projekt, który budzi spore emocje i może mieć realny wpływ na życie tysięcy Polaków.