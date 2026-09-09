Nowy ranking zaufania CBOS: Prezydent Nawrocki traci, a Tusk zyskuje

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków, choć zalicza spadek o 4 proc. - wynika z najnowszego badania CBOS. Kto znalazł się na kolejnych miejscach? W sierpniu poprawiły się notowania większości przedstawicieli rządu i koalicji rządzącej, podczas gdy pogorszyły się oceny części polityków opozycji.

Ranking CBOS: Tusk i Trzaskowski mocno w górę, Nawrocki traci

Na kolejnych miejscach znaleźli się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz (44 proc.) i Radosław Sikorski (43 proc.). Największy wzrost zaufania odnotował jednak premier Donald Tusk - o 7 pkt proc., do 39 proc. Jednocześnie nieufność wobec szefa rządu spadła o 7 pkt proc., do 46 proc.

Wyraźnie poprawiły się także notowania Rafała Trzaskowskiego - zaufanie do prezydenta Warszawy wzrosło o 6 pkt proc. - do 40 proc., a nieufność spadła o 8 pkt proc. - do 40 proc. Trzaskowski wrócił tym samym na czwarte miejsce rankingu.

Nadal największym zaufanie cieszy się prezydent Karol Nawrocki. Zaufaniem darzy go 51 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc.), a nie ufa mu 36 proc. (wzrost o 3 pkt proc.)

Wśród polityków rządu poprawiły się również notowania ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka - ufa mu 30 proc. badanych, o 4 pkt proc. więcej niż w lipcu; nie ufa 22 proc., o 6 pkt proc. mniej. Zaufanie do Radosława Sikorskiego wzrosło o 2 pkt proc., do 43 proc., przy jednoczesnym spadku nieufności o 7 pkt proc.

Z kolei do 29 proc. wzrosło zaufanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza - ufa mu 44 proc. respondentów, o 3 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej, a nie ufa 27 proc., o 5 pkt proc. mniej.

Afera Zondacrypto. Sąd zdecydował o areszcie dla Romana Ż. Jak poinformował prokurator generalny Waldemar Żurek, Sąd Rejonowy Katowice Wschód przychylił się do wniosku prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Ż., który jest jedną z kluczowych postaci w śledztwie dotyczącym giełdy…

Rośnie nieufność do polityków prawicy

Szósty w rankingu zaufania do polityków jest współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak, któremu ufa 34 proc. badanych, o 4 pkt proc. mniej niż w lipcu; taki sam odsetek deklaruje wobec niego nieufność. Drugiemu współprzewodniczącemu tej partii, Sławomirowi Mentzenowi, ufa 31 proc. badanych, a 43 proc. wyraża nieufność.

W sierpniu najbardziej nieufnie badani odnosili się do Grzegorza Brauna – 60 proc. respondentów zadeklarowało brak zaufania wobec lidera Konfederacji Korony Polskiej, o 9 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Kolejne miejsca zajmują prezes PiS Jarosław Kaczyński (59 proc. nieufności, wzrost o 5 pkt proc.), Przemysław Czarnek (54 proc., wzrost o 3 pkt proc.) i Mateusz Morawiecki (52 proc., wzrost o 2 pkt proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 20-30 sierpnia 2026 roku na reprezentatywnej próbie 935 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano metodą mieszaną: 63,6 proc. wywiadów przeprowadzono bezpośrednio, 19,4 proc. telefonicznie, a 17 proc. przez internet.