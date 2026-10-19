Nawrocki: Zostali sędziami, bo wybrany z woli narodu prezydent tak zdecydował

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„Nie ma innego mechanizmu zostania sędzią niż złożenie przysięgi wobec Prezydenta Rzeczypospolitej, a więc w jego obecności” - stwierdził po przyjęciu ślubowania grupy sędziów i asesorów sędziowskich Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił to, nawiązując do sporu o przyjęcie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas wręczenia nominacji sędziowskich i asesorskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie (fot. Paweł Supernak)

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas wręczenia nominacji sędziowskich i asesorskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie (fot. Paweł Supernak) / PAP

Karol Nawrocki nie zostawia już żadnych wątpliwości: sędzią jest w Polsce tylko ten, kto złożył ślubowanie przed prezydentem – relacjonuje uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich i asesorskich dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Nawrocki: Nie ma innego mechanizmu do zostania sędzią RP

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezydent wręczył kilkadziesiąt nominacji na sędziów sądów rejonowych, okręgowych i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Po zaprzysiężeniu grupy sędziów i asesorów sądowych prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że polska konstytucja nie nawiązuje do wyroków trybunałów międzynarodowych ani opinii zagranicznych komisji. Zwrócił się też do obserwatorów z jasnym przesłaniem:

Nie ma innego mechanizmu do zostania sędzią RP jak ten, aby złożyć przysięgę wobec Prezydenta RP, a więc w obecności Prezydenta RP. Więc do kamer wysyłam jasny sygnał, że dzisiaj ta grupa sędziów oficjalnie została sędziami, bo wybrany z woli narodu prezydent tak zdecydował - mówił Karol Nawrocki, kolejny raz podkreślając, że sędziowie składający ślubowanie bez jego obecności nie mogą liczyć na prawo do orzekania.

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas wręczenia nominacji sędziowskich i asesorskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Fot. Paweł Supernak / PAP

Nawrocki: Nie ma w naszej ojczyźnie ważniejszego prawa

Prezydent mówił, że po 1989 r. „tysiące sędziów RP składało swoją przysięgę wobec, a więc w obecności prezydenta RP, stając się sędziami”.

Prezydent powiedział, że nie jest to tylko kwestia samego systemu ustrojowego, ale też „wyraz szacunku narodu dla sędziów”, bo „tak zdecydowali prawodawcy, że oto prezydent wybierany z powszechnego wyboru całego narodu ma bezpośrednio wręczać tę nominację i przyjmować przysięgę polskich sędziów”.

Zachowanie wierności Rzeczypospolitej Polskiej i wydawanie niezawisłych wyroków to świadomość, że nie ma w naszej ojczyźnie i naszej wspólnocie ważniejszego prawa, niż Konstytucja RP - powiedział Karol Nawrocki.

Opinia Komisji Weneckiej

Wystąpienie Karola Nawrockiego w sposób oczywisty nawiązywało do sporu o przyjęcie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a takze opinii Komisji Weneckiej.

Przypomnijmy, Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, stwierdził w opublikowanej w miniony wtorek opinii, że należy zagwarantować, aby „prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej”.

Ślubowanie bez prezydenta? Komisja Wenecka wskazuje rozwiązanie Komisja Wenecka dopuszcza możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta - taka opinia została właśnie opublikowana na stronach Komisji.

Komisja zarekomendowała by - „w przypadku, gdy prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub opóźnia to, uniemożliwiając w ten sposób ukończenie zwykłej procedury składania ślubowania - dopuszczono możliwość dopełnienia aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta, pod warunkiem zachowania jego istotnych elementów, w tym złożenia ślubowania w przepisanej formie, należytego zweryfikowania jego wykonania oraz skierowania i przekazania go prezydentowi”.

Opinia została przyjęta na sesji plenarnej w Wenecji w piątek, 9 października, a jej treść opublikowana we wtorek, 13 października.

O wydanie opinii wnioskował Komitet Monitorujący PACE, czyli Komitet ds. Dotrzymywania Zobowiązań przez Państwa Członkowskie Rady Europy. Jest to jeden z najważniejszych stałych komitetów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Maciej Berek złożył w środę (14 pażdziernika) podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego z formułą, że robi to „wobec prezydenta”. Prezes TK nie dopuścił go do orzekania. Według prezydenta Berek nie jest sędzią TK.