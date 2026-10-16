„Może wywołać kolejną falę drożyzny”. Szefernaker o kryzysie w NBP

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"Od 5 listopada skutkiem braku kontrasygnaty premiera będzie konstytucyjny organ państwa, który będzie działał w składzie sprzecznym z ustawą" - mówił szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. W ten sposób odniósł się do impasu wokół powołania nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Jak dodał, prezydent ponownie złoży wnioski w tej sprawie, które potrzebują kontrasygnaty premiera.

Szefernaker: Kryzys wokół NBP może zachwiać finansami

Paweł Szefernaker podkreślał, że sytuacja w Narodowym Banku Polskim jest obecnie bezprecedensowa. Wyjaśnił, że zarząd tej instytucji liczy dziś 6 członków, co stanowi ustawowe minimum. 4 listopada wygasa kadencja wiceprezesa Adama Lipińskiego - zwrócił uwagę szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Kadencja kolejnej osoby - Marty Gajęckiej - wygaśnie 1 stycznia 2027 r.

Od 5 listopada zarząd Narodowego Banku Polskiego będzie liczył 5 członków, jeżeli nie zostanie uzupełniony. Stan ten nie jest wynikiem bezczynności NBP - mówił Szefernaker. Jak dodał, prezydent Nawrocki też próbował działać w tej sprawie. W lutym przekazał premierowi wnioski o powołanie 4 członków zarządu i zwrócił się o kontrasygnatę Donalda Tuska.

W maju premier odesłał te wnioski bez kontrasygnaty - relacjonował szef prezydenckiego gabinetu. Zapowiedział też, że prezydent Nawrocki złoży teraz te wnioski ponownie. Osoby, które zostaną w nich wskazane, to Przemysław Litwiniuk, Ludwik kotecki, Marcin Zarzecki i Marta Kightley.

Kightley zasiadała w zarządzie NBP od 2020 r. Jej kadencja skończyła się w marcu bieżącego roku. Ludwik Kotecki oraz Przemysław Litwiniuk nie byli wcześniej w zarządzie NBP, są członkami Rady Polityki Pieniężnej od 2022 r. - powołał ich Senat. Marcina Zarzeckiego w grudniu 2025 r. powołał do RPP prezydent.

W obliczu kryzysu wokół Narodowego Banku Polskiego, który może zachwiać finansami publicznymi, zagrozić bezpieczeństwu Polski, wywołać kolejną falę drożyzny uderzającą w polskie rodziny, prezydent Karol Nawrocki proponuje stabilizację sytuacji wokół polskiej waluty, wiarygodności finansowej Polski na świecie i niezależności Banku Centralnego - mówił.

Szefernaker o „kluczowym sprawdzianie”

Przed rządzącymi kluczowy sprawdzian. Okaże się, czy potrafią wznieść się ponad partyjne zacietrzewienie - ocenił Szefernaker. Dodał też, że jeśli prezydencka propozycja zostanie ponownie odrzucona, obóz Donalda Tuska udowodni, że chodziło o polityczną zemstę i przejęcie kontroli nad NBP.

Szefernaker podkreślał na konferencji, że zarząd NBP wypełnia bardzo poważne zadania - jak wyliczał, „sprawia, że ustalona przez RPP stopa procentowa działa w gospodarce, decyduje, w jakich walutach i gdzie są trzymane rezerwy walutowe państwa”, a także prowadzi Sorbnet 2, czyli system, w którym banki rozliczają się ze sobą i z budżetem państwa i przez który „przechodzi każda pensja, każda emerytura i każdy podatek”. Poza tym do końca roku musi uchwalić plan finansowy NBP na 2027 r.

Co mówi ustawa o NBP?

Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim, w skład jego zarządu wchodzi prezes banku centralnego oraz od sześciu do ośmiu członków, w tym dwóch wiceprezesów.

Kadencja członków zarządu trwa 6 lat, a ta sama osoba nie może pełnić tej funkcji dłużej niż dwie kolejne kadencje. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek prezesa NBP. Powołanie członków zarządu banku centralnego wymaga kontrasygnaty premiera.