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Mikołaj Dorożała żegna się z resortem klimatu. „Zrobiliśmy ogromnie dużo”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 września (14:55)

Mikołaj Dorożała poinformował, że odchodzi ze stanowiska wiceministra klimatu. Złożył dymisję również z funkcji głównego konserwatora przyrody.

Mikołaj Dorożała żegna się z resortem klimatu. „Zrobiliśmy ogromnie dużo”
Mikołaj Dorożała (fot. Darek Delmanowicz) /PAP

„Kończę ten rozdział, ale nie kończę swojej drogi. Ochrona polskiej przyrody to sens mojej pracy - będę jej oddany zawsze, niezależnie od tego, czy w służbie publicznej, w nauce, czy w działalności społecznej” - napisał Mikołaj Dorożała na platformie X. Nie sprecyzował jednak swoich planów na przyszłość. 

Dorożała podkreślił w obszernym wpisie, że uważa „użytkowe” podejście do przyrody za strategiczny błąd. 

„Jest delektowaniem się szampanem na Titanicu wiedząc, do czego się zbliżamy. Kosztuje nas to bardzo dużo, a w przyszłości będzie kosztować jeszcze więcej - susze, wyschnięte rzeki, powodzie, pożary, walka o zasoby” – wyliczył odchodzący wiceminister. Zaznaczył, że nie jest typowym politykiem i pracy w resorcie nie traktował  jak „trampoliny do kolejnego skoku po większą kasę”.

„Polityka to przygoda, po której chcę mieć dokąd wrócić i móc spojrzeć sobie oraz innym w twarz” - podkreślił Dorożała. 

Jak odchodzący wiceminister ocenia dokonania swojego resortu? „Nie będę udawał fałszywej skromności. Mimo tak wielu trudności zrobiliśmy ogromnie dużo” - napisał. 

Zobacz wpis na X

 „Od wdrożenia komponentu przyrodniczego dla tarczy wschód przez powstrzymanie wycinek najcenniejszych lasów w Polsce, powołanie ponad 200 nowych rezerwatów przyrody - w tym największego od dziesięcioleci rezerwatu Bliżyńskie Lasy Naturalne (prawie 3000 ha, obszar porównywalny z małym parkiem narodowym), po zaprzestanie polowań na ptaki w otulinie Parku Narodowego Ujście Warty i zdjęcie 5 zagrożonych gatunków ptaków z listy łowieckiej” - wymienił.

„Dialog i szacunek ponad podziałami”

Pisząc o dokonaniach z ostatnich lat, Dorożała wskazał także zmianę podejścia do obrońców przyrody.

"NGO-sy i społecznicy - przez lata ignorowani lub zastraszani - dziś są traktowani jak sojusznicy. Na moje polecenie z Lasów Państwowych wycofano krzywdzące pozwy wobec większości z nich. Bo tak powinno być w dojrzałym państwie: dialog i szacunek ponad podziałami" - podkreślił. 
 


Źródło: RMF FM/PAP
Tagi: Mikołaj Dorożała
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