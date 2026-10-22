Marcin Kierwiński do dymisji? Jest nowy wniosek

RMF24

Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego - szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji. Poinformował o tym szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Błaszczak o Kierwińskim: Jeden z najgorszych ministrów

„Wniosek PiS o odwołanie jednego z najgorszych ministrów tego rządu - Marcina Kierwińskiego - już złożony u marszałka Sejmu” - przekazał na portalu X Mariusz Błaszczak - były minister obrony, a obecnie szef klub Prawa i Sprawiedliwości.

Informując o wniosku, Błaszczak wbił szpilę swoim byłym kolegom z partii. Chodzi o polityków Rozwoju Plus, którzy też chcieli odwołania Kierwińskiego, ale złożyli wniosek bez wymaganej liczby podpisów. Poseł Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki wyjaśniał, że miał miejsce „błąd ludzki”. Pracownik klubu przez pomyłkę złożył u marszałka Sejmu o jedną kartkę za mało - tłumaczył.

„Tym razem podpisów nie zabrakło! Po tym, gdy nasi koledzy z Rozwój Plus złożyli niekompletny wniosek, który nie został przyjęty, reagujemy natychmiast - zebraliśmy w klubie wymaganą liczbę podpisów i przygotowaliśmy nowe dokumenty” - napisał Błaszczak. Jak dodał, pod wnioskiem PiS podpisało się również kilku polityków ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka pytana przez PAP o wniosek ws. odwołania jej szefa oceniła, że w czasie, gdy Polska mierzy się z zagrożeniami związanymi m.in. z wojną hybrydową, „również opozycja powinna myśleć o zapewnieniu stabilności w kraju”. Jej zdaniem „w takich trudnych czasach podejmowanie tego rodzaju działań jest po prostu nieodpowiedzialne i nie świadczy o tym, że wnioskodawcy kierują się dobrem państwa”.

Zgodnie z konstytucją Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. Wniosek o odwołanie ministra może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów.