Kara dla Kaczyńskiego za słowa o policji

RMF24

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Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej ukarała prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za nazwanie policjantów „bojówkami rządzącej partii” – poinformowała posłanka komisji Ewa Schädler z Polski 2050. Słowa padły w lipcu na placu Piłsudskiego w Warszawie, podczas miesięcznicy katastrofy smoleńskiej.

10 lipca Jarosław Kaczyński, wraz z politykami PiS i szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim, przyjechał na plac Piłsudskiego, by złożyć wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.

Na miejscu byli protestujący, a porządku pilnowała policja. Politycy PiS nie zostali dopuszczeni przez funkcjonariuszy bezpośrednio do pomnika Lecha Kaczyńskiego. Wieńce złożyli w pewnej odległości od monumentu.

Kaczyński zarzucał policji brak reakcji na – jak mówił – obrażanie, ataki i groźby kierowane pod adresem uczestników miesięcznic.

Mamy do czynienia w istocie w tej chwili z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją – powiedział prezes PiS.

Reakcja MSWiA i wniosek do komisji

Do wypowiedzi Kaczyńskiego odniósł się wtedy minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. We wpisie na platformie X określił zachowanie lidera PiS wobec policji jako „skandaliczne”.

„To hańba, że były wicepremier ds. bezpieczeństwa atakuje funkcjonariuszy i polski mundur” – napisał szef MSWiA.

Posłanka KO Maria Janyska, przewodnicząca sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, zapowiedziała następnie skierowanie do Komisji Etyki Poselskiej wniosku o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego.

Zgodnie z regulaminem komisja może ukarać posła zwróceniem uwagi, udzieleniem upomnienia lub udzieleniem nagany. Posłowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej kary.